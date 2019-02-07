Сегодня на эстраде бал правит четверка артистов, которым от 35 до 40 лет. Светлана Лобода, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Дима Билан – за последний год каждый из них представил в Москве грандиозное супер-шоу. Корреспондент Дни.Ру убедился: будущее у поп-музыки есть.

Сегодня на эстраде бал правит четверка артистов, которым от 35 до 40 лет. Светлана Лобода, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Дима Билан – за последний год каждый из них представил в Москве грандиозное супер-шоу. Корреспондент "Дни.Ру" убедился: будущее у поп-музыки есть.В 1998 году на столичном стадионе "Динамо" в рамках мировоготура HIStory выступал Майкл Джексон. А Дима Билан в тот год одержал первуюмузыкальную победу – приехал в Москву для участия в фестивале"Чунга-Чанга" и получил диплом из рук самого Иосифа Кобзона. Тогда, конечно, 17-летнийпаренек и подумать не мог, что через 21 год будет петь на правах большой звездына стадионе, где когда-то работал и поп-король.Стадион был много лет закрыт на капитальную реконструкцию –поменялось здесь все, включая название, появилась крыша, стало комфортнее сидеть и лучше видно. И символично, что открылся он именно концертом Димы,который показал настоящий космос. А в нем – огромную "Планету Билан".Билан стал первопроходцем фактически новой концертно-спортивной площадки, как в свое времяЮрий Гагарин открыл землянам путь во внеземное пространство. Именно поэтому вначале концерта над трибунами прозвучала речь первого космонавта планеты,которую он произнес перед стартом космического корабля. "Как бы хотелосьвас всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких!" – признавалсяЮрий Алексеевич за несколько минут до того, как "могучий космическийкорабль унесет в далекие просторы Вселенной".Подобное стремлением двигало и Биланом. Он представил ставилпрограмму, в которой каждый зритель ощутил себя частью огромной Вселенной –сложной, загадочной, таинственной. И каждая минута высокотехнологичного и масштабного концерта подчеркивали это.Программу Билан поделили на пять разных по эмоциям инастроению тематических блока. Началось же все с "Рождения", где очень метафоричнопоказано появление на свет Димы – человека и артиста. "Родители назвалименя "Победителем", – рассказал Дима зрителем. И знатоки подробностейего биографии тут же вспомнили, что от рождения он был Виктором, что на латыникак раз и означает "Победитель".В этой программе артист не только спел все своих главныехиты, но отдал дань уважения и своим опытным коллегам, у которых он неперестает учиться, – исполнил кавер-версии хитов Ирины Аллегровой, АллыПугачевой, а с Уитни Хьюстон даже спел "дуэтом" ее хит I look to You.Во время последнего приезда в Россию – в декабре 2009 года –американская поп-дива пела в "Олимпийском". На разогреве же долженбыл выступить Дима Билан. "У меня тогда был какой-то дикий гастрольныйграфик, но я все отменил, чтобы подготовится к этому выступлению, – призналсяпевец. – И все, чего я просил от организаторов концерта, чтобы Хьюстон уделиламне минуту и благословила на это выступление. Но мне было отказано. Тогда я всердцах отказался выходить на сцену. И до сих пор не могу себе этого простить,эта боль со мной всю жизнь". Зато номером, который Билан подготовил впамять о великой диве, сама Уитни точно была довольно. Да и зал не мог сдержатьслез – настолько пронзительно это было.Режиссером программы стала Ева Габулова, которая задаласьцелью показать исполнителя как сильного драматического артиста. И придумаланевероятное количество "фишек", показывающих, что Билану подвластновсе – он пел вниз головой, в полете, балансируя на крошечном пятачке второйсцены. Порой, правда, сценические эффект затмевали артиста – зрители последнихсекторов часть концерта и вовсе видели Диму только в виде проекции на занавесе,скрывавшем сцену. Порой вообще казалось, что певица нет на сцене. Но общеговпечатления это не испортило.Впереди у Димы большой тур по 22 городам России иПрибалтики. Он обещает, что в каждом из них "Планета Билан" будет неменее масштабной, чем в Москве.А в Первопрестольной ей Филипп Киркоров и Светлана Лобода аплодировали стоя, хотя оба являются трендсеттерами в шоу. Путешествие в космос начинается!