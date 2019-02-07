Российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме, могут перевести в другое исправительное учреждение. Об этом сообщили в генконсульстве России в Нью-Йорке.

Российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме, могут перевести в другое исправительное учреждение. Об этом сообщили в генконсульстве России в Нью-Йорке.Российские дипломаты рассчитывают посетить в летчика Константина Ярошенко на следующей неделе. Визит должен быть согласован с администрацией в ближайшее время.Россиянину постараются улучшить условия содержания под стражей, передает телеканал "Россия 24". Ярошенко неоднократно жаловался, что не получает медицинской помощи в тюрьме Danbury штата Коннектикут.В 2010 году Константина Ярошенко обвинили в попытке контрабанды наркотиков и приговорили к 20 годам лишения свободы.