Андреа Томпсон, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями, прокомментировала способности российского подводного беспилотного аппарата Посейдон.

Андреа Томпсон, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями, прокомментировала способности российского подводного беспилотного аппарата "Посейдон". "Перед нами – полный спектр угроз со стороны России и других стран", — признала она. Вместе с тем дипломат уверена, что американская армия – самая сильная в мире."Я не очень доверяю российской пропаганде, — сказала Томпсон. — Но полностью уверена в военных США". Она напомнила, что Дональд Трамп высказывался о финансировании разработок необходимых систем вооружения, передает РИА Новости. Дипломат пообещала, что в США будут разрабатываться системы, "повышающие безопасность американцев".Ключевой этап тестирований многоцелевой океанской системы "Посейдон" завершен. Сообщается, что необитаемый подводный аппарат, входящий в этот комплекс, сможет самостоятельно обходить любые системы защиты потенциального противника, и это делает его практически неуязвимым.