Актер Игорь Петренко вышел в свет в компании наследников. Артист
отлично проводил время с сыновьями. Жена звезды Кристина Бродская осталась дома с
новорожденной дочерью.
Актер Игорь Петренко вышел в свет в компании наследников. Артист
отлично проводил время с сыновьями. Жена звезды Кристина Бродская осталась дома с
новорожденной дочерью.
Две недели назад 41-летний Игорь Петренко стал отцом. У
артиста родился пятый ребенок. Счастливый папаша публиковал фотографии из
роддома в своих соцсетях.
Новорожденной дочери артиста нет еще и месяца, однако Петренко
решил оставить жену и дочку и посетил премьеру остросюжетного триллера "Пилигрим"
Александра Баршака. в фильме он сыграл одну из главных ролей.
Компанию ему составили сыновья 12-летний Матвей и 10-летний
Корней. Мальчишек артисту подарила артистка Екатерина Климова.
Напомним, для Петренко
брак с Бродской третий. Первой женой артиста была Ирина Леонова. Они
познакомились еще в студенческую пору, а поженились в 2000 году. Через четыре
года они развелись. С Екатериной Климовой Игорь познакомился в 2003 году. Свадьбу
звезды сыграли только после появления на свет сыновей. Спустя шесть лет и этот
брак артиста развалился. Следующей женой Петренко стала Екатерина Бродская, у пары
три дочери.