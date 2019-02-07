Актер Игорь Петренко вышел в свет в компании наследников. Артист отлично проводил время с сыновьями. Жена звезды Кристина Бродская осталась дома с новорожденной дочерью.

Актер Игорь Петренко вышел в свет в компании наследников. Артистотлично проводил время с сыновьями. Жена звезды Кристина Бродская осталась дома сноворожденной дочерью.Две недели назад 41-летний Игорь Петренко стал отцом. Уартиста родился пятый ребенок. Счастливый папаша публиковал фотографии изроддома в своих соцсетях.Новорожденной дочери артиста нет еще и месяца, однако Петренкорешил оставить жену и дочку и посетил премьеру остросюжетного триллера "Пилигрим"Александра Баршака. в фильме он сыграл одну из главных ролей.Компанию ему составили сыновья 12-летний Матвей и 10-летнийКорней. Мальчишек артисту подарила артистка Екатерина Климова.Напомним, для Петренкобрак с Бродской третий. Первой женой артиста была Ирина Леонова. Онипознакомились еще в студенческую пору, а поженились в 2000 году. Через четырегода они развелись. С Екатериной Климовой Игорь познакомился в 2003 году. Свадьбузвезды сыграли только после появления на свет сыновей. Спустя шесть лет и этотбрак артиста развалился. Следующей женой Петренко стала Екатерина Бродская, у парытри дочери.