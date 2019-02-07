Ксения Собчак и Константин Богомолов проводят время вместе. Телеведущую и режиссера заметили в центре Парижа.

Ксения Собчак и Константин Богомолов проводят время вместе.Телеведущую и режиссера заметили в центре Парижа.Влюбленные сбежали в город на берегах Сены на несколько дней. По словам очевидцев, Ксения и Константин посетили перфоманс DAU.Влюбленные не скрывали своих чувств даже на публике."Искра между ними, глаза горят у обоих, никого не замечают.Кстати, с носом у Константина все было уже в порядке. Видимо, Виторган не такуж и приложился. Сфотографировала бы голубков, но на входе всех просили сдатьмобильники", – цитирует посетительницу проекта Passion.ru. Примечательно, чтоинсайдер пожелал остаться анонимным.Отметим, что в Сети не утихают разговоры о любовном треугольникеКсении, ее мужа Максима Виторгана и Константина Богомолова. Кто-то отмечает, чтоскандал в семье телеведущей всего лишь пиар-ход, а драка, в результате которойВиторган сломал нос Богомолову, срежиссированная постановка. Другие же считают,что непостоянной Собчак стало скучно в браке, поэтому она завела отношения настороне.Сама Ксения в интервью Первому каналупризналась, что переживает тяжелый период, однако о Константине Богомоловепредпочла ничего не говорить, заявив, что есть личные моменты, которые онапредпочитает ни с кем не обсуждать. После этого в Сети появились данные о том,что Собчак и Виторган якобы находятся в бракоразводном процессе.