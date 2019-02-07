Американская модель и артистка опубликовала на
своей странице в Instagram целый ряд откровенных снимков. Эмили
Ратаковски снялась в пикантной фотосессии, прорекламировав собственный бренд
нижнего белья.
Американская модель и артистка опубликовала на
своей странице в Instagram целый ряд откровенных снимков. Эмили
Ратаковски снялась в пикантной фотосессии, прорекламировав собственный бренд
нижнего белья.
Девушка продемонстрировала обнаженное подтянутое в продуктовом
магазине на фоне полок в Бруклине. 27-летняя Эмили Ратаковски позирует в кружевном белье, утягивающих шортиках и топе, и других
наборах.
"Я
очень рада, наконец, поделиться с вами тем, над чем я работаю. Представляю
BODY, коллекцию, которая намного больше, чем нижнее белье", – подписала под одним из кадров. Однако
модель не ограничилась демонстрацией собственной коллекции. Ранее она
обнародовала абсолютно обнаженные фото, заретушировав грудь с помощью
фоторедактора.
Последние снимки Эмили Ратаковски собрали массу
восхищенных комментариев. Поклонники отметили, что актриса находится в
прекрасной форме, одарив ее массой комментариев.
Напомним,
карьера началась в начале
2000-х, когда она подписала договор с агентством Ford Models. Девушка
представляла на подиуме такие известные бренды, как Bottega Veneta, Dolce
& Gabbana и Versace. Кроме того, она появилась в двух видеоклипах на
песни Blurred Lines исполнителя Робина Тика и Love Somebody группы Maroon 5.
Также Эмили Ратаковски снялась почти в трех десятках фильмов.