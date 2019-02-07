Американская модель и артистка опубликовала на своей странице в Instagram целый ряд откровенных снимков. Эмили Ратаковски снялась в пикантной фотосессии, прорекламировав собственный бренд нижнего белья.

Американская модель и артистка опубликовала насвоей странице в Instagram целый ряд откровенных снимков. ЭмилиРатаковски снялась в пикантной фотосессии, прорекламировав собственный бренднижнего белья.Девушка продемонстрировала обнаженное подтянутое в продуктовоммагазине на фоне полок в Бруклине. 27-летняя Эмили Ратаковски позирует в кружевном белье, утягивающих шортиках и топе, и другихнаборах."Яочень рада, наконец, поделиться с вами тем, над чем я работаю. ПредставляюBODY, коллекцию, которая намного больше, чем нижнее белье", – подписала под одним из кадров. Однакомодель не ограничилась демонстрацией собственной коллекции. Ранее онаобнародовала абсолютно обнаженные фото, заретушировав грудь с помощьюфоторедактора.Последние снимки Эмили Ратаковски собрали массувосхищенных комментариев. Поклонники отметили, что актриса находится впрекрасной форме, одарив ее массой комментариев.Напомним,карьера началась в начале2000-х, когда она подписала договор с агентством Ford Models. Девушкапредставляла на подиуме такие известные бренды, как Bottega Veneta, Dolce& Gabbana и Versace. Кроме того, она появилась в двух видеоклипах напесни Blurred Lines исполнителя Робина Тика и Love Somebody группы Maroon 5.Также Эмили Ратаковски снялась почти в трех десятках фильмов.