Известная голливудская актриса Наоми Уоттс встретила сына после занятий в школе и прогулялась с ним по улицам Нью-Йорка. Сделанные папарацци снимки, возможно, и не заинтересовали бы поклонников – если бы Сэмюэль Кай не был бы одет в сарафан и цветастую блузку.

Известная голливудская актриса Наоми Уоттс встретила сынапосле занятий в школе и прогулялась с ним по улицам Нью-Йорка. Сделанныепапарацци снимки, возможно, и не заинтересовали бы поклонников – если быСэмюэль Кай не был бы одет в сарафан и цветастую блузку.10-летний сын голливудской звезды Наоми Уоттс был одет в рубашку спышными рукавами и цветочным принтом, клетчатый сарафан и розовые кроссовки.Длинные, ниже плеч волосы он собрал в хвост. Розовую куртку Кая несла в рукахсама Наоми. В таком виде папарацци запечатлели семейство на прогулке 6 февраля.Наряд звездной мамы тоже не остался без внимания. предпочла джемпер с говорящей надписью "Мири любовь" – судя по всему, таким образом она поддерживала позицию сына. Похоже,Наоми полностью разделяет мнение своих голливудских коллег о том, что детямнужно давать свободу во всем.– британская киноактриса и продюсер. Широкуюизвестность ей принесла роль Рэйчел Келлер в фильме ужасов "Звонок" в2002 году. Год спустя она была номинирована на "Оскар" и ПремиюГильдии киноактеров США в категории "Лучшая женская роль" за рольКристины Пек в фильме "21 грамм".– не единственная из голливудских звезд, которыеразрешают своим детям самовыражаться. Разрешают своим детям наряжаться в "удобную"для них одежду такие знаменитости, как Меган Фокс, Шарлиз Терон и Джейми Кинг. Что же касается Наоми Уоттс, то британское издание Daily Mail, опубликовавшеефотографии актрисы с сыном, называет артистку "Матерью стиля".