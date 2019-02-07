Известная голливудская актриса Наоми Уоттс встретила сына
после занятий в школе и прогулялась с ним по улицам Нью-Йорка. Сделанные
папарацци снимки, возможно, и не заинтересовали бы поклонников – если бы
Сэмюэль Кай не был бы одет в сарафан и цветастую блузку.
Известная голливудская актриса Наоми Уоттс встретила сына
после занятий в школе и прогулялась с ним по улицам Нью-Йорка. Сделанные
папарацци снимки, возможно, и не заинтересовали бы поклонников – если бы
Сэмюэль Кай не был бы одет в сарафан и цветастую блузку.
10-летний сын голливудской звезды Наоми Уоттс был одет в рубашку с
пышными рукавами и цветочным принтом, клетчатый сарафан и розовые кроссовки.
Длинные, ниже плеч волосы он собрал в хвост. Розовую куртку Кая несла в руках
сама Наоми. В таком виде папарацци запечатлели семейство на прогулке 6 февраля.
Наряд звездной мамы тоже не остался без внимания. предпочла джемпер с говорящей надписью "Мир
и любовь" – судя по всему, таким образом она поддерживала позицию сына. Похоже,
Наоми полностью разделяет мнение своих голливудских коллег о том, что детям
нужно давать свободу во всем.
– британская киноактриса и продюсер. Широкую
известность ей принесла роль Рэйчел Келлер в фильме ужасов "Звонок" в
2002 году. Год спустя она была номинирована на "Оскар" и Премию
Гильдии киноактеров США в категории "Лучшая женская роль" за роль
Кристины Пек в фильме "21 грамм".
– не единственная из голливудских звезд, которые
разрешают своим детям самовыражаться. Разрешают своим детям наряжаться в "удобную"
для них одежду такие знаменитости, как Меган Фокс, Шарлиз Терон и Джейми Кинг. Что же касается Наоми Уоттс, то британское издание Daily Mail, опубликовавшее
фотографии актрисы с сыном, называет артистку "Матерью стиля".