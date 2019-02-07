Президентские
выборы на Украине окончательно превратились в цирк. Кандидат на высший пост в
стране Владимир Зеленский объявил себя клоуном.
Президентские
выборы на Украине окончательно превратились в цирк. Кандидат на высший пост в
стране Владимир Зеленский объявил себя клоуном.
Шоумен запустил
приложение "Яклоун", в котором предлагает всем желающим рассказать о
своих доходах. намекает, что низкие зарплаты, стипендии и пенсии на Украине можно назвать клоунскими. Доля
правды в этом, безусловно, есть, но умение
посмеяться над собой тоже имеет какие-то границы.
Теперь
предвыборная кампания в Незалежной окончательно превратилась в цирк: на арене
выступают шоколадный король, газовая принцесса и клоун-русофоб. Подпевают им
еще три десятка кандидатов, фамилии которых и на Украине-то не всем знакомы.
Между тем до
выборов остается 51 день. Лидером президентского рейтинга по-прежнему является , которого готовы поддержать 21,9% избирателей. Юлия Тимошенко дышит
ему в спину с 19,2%, а действующий президент Петр Порошенко, замыкающий тройку,
гипотетически может набрать 14,8% голосов избирателей.
То,
что буквально
на днях вырвался в лидеры президентской гонки, нет ничего удивительного. Для
народа он стал своеобразным протестным кандидатом "против всех". Граждане
Незалежной устали от обещаний политиков,
которые из года в год говорят одни и те же слова о росте благосостояния, о
европейских реформах и социальной защите населения.
Правда,
эксперты уверены, что не пустят во власть: административный ресурс
сделает свое дело. Украинская оппозиция утверждает, что Порошенко и его команда
готовят массовые вбросы, карусели и вносят в избирательные списки сотни тысяч
мертвых душ.