Президентские выборы на Украине окончательно превратились в цирк. Кандидат на высший пост в стране Владимир Зеленский объявил себя клоуном.

Президентскиевыборы на Украине окончательно превратились в цирк. Кандидат на высший пост встране Владимир Зеленский объявил себя клоуном.Шоумен запустилприложение "Яклоун", в котором предлагает всем желающим рассказать освоих доходах. намекает, что низкие зарплаты, стипендии и пенсии на Украине можно назвать клоунскими. Доляправды в этом, безусловно, есть, но умениепосмеяться над собой тоже имеет какие-то границы.Теперьпредвыборная кампания в Незалежной окончательно превратилась в цирк: на ареневыступают шоколадный король, газовая принцесса и клоун-русофоб. Подпевают имеще три десятка кандидатов, фамилии которых и на Украине-то не всем знакомы.Между тем довыборов остается 51 день. Лидером президентского рейтинга по-прежнему является , которого готовы поддержать 21,9% избирателей. Юлия Тимошенко дышитему в спину с 19,2%, а действующий президент Петр Порошенко, замыкающий тройку,гипотетически может набрать 14,8% голосов избирателей.То,что буквальнона днях вырвался в лидеры президентской гонки, нет ничего удивительного. Длянарода он стал своеобразным протестным кандидатом "против всех". ГражданеНезалежной устали от обещаний политиков,которые из года в год говорят одни и те же слова о росте благосостояния, оевропейских реформах и социальной защите населения.Правда,эксперты уверены, что не пустят во власть: административный ресурссделает свое дело. Украинская оппозиция утверждает, что Порошенко и его командаготовят массовые вбросы, карусели и вносят в избирательные списки сотни тысячмертвых душ.