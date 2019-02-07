Костюм кота Гарфилда помог студенту Уральского государственного архитектурно-художественного университета в Екатеринбурге получить зачет. Хитрец сыграл на любви преподавателя к кошкам.

Костюм кота Гарфилда помог студенту Уральскогогосударственного архитектурно-художественного университета в Екатеринбургеполучить зачет. Хитрец сыграл на любви преподавателя к кошкам.Ролик со студентом, который сдает зачет, надев костюм кота,появился в соцсети "ВКонтакте". В комментариях отмечалось, чтомолодой человек пошел на такой шаг, потому что преподаватель любит кошек. Навидео Надежда Солопова гладит "кота" и приговаривает: "Пожизненнаясдача! Пожизненная!".В комментариях к видео студенты писали, что преподавательница очень любит кошек, студенты об этом прекрасно знают и пользуются ее слабостью во время сессии. По их словам, Солопова может прибавить баллов за письменные принадлежности или одежду с кошками. А иногда на ее занятия приносили живых котов.Ролик был опубликован в группе "Надежда Саввична и еерыбы" еще в 2018 году, однако почему-то стало популярным именно сейчас. Новскоре после того, как тема попала в местные СМИ, все публикации из социальныхсетей пропали. А и.о. ректора университета Сергей Постников пообещал радиостанции "Говорит Москва" тщательно проверитьинформацию.