Костюм кота Гарфилда помог студенту Уральского
государственного архитектурно-художественного университета в Екатеринбурге
получить зачет. Хитрец сыграл на любви преподавателя к кошкам.
Костюм кота Гарфилда помог студенту Уральского
государственного архитектурно-художественного университета в Екатеринбурге
получить зачет. Хитрец сыграл на любви преподавателя к кошкам.
Ролик со студентом, который сдает зачет, надев костюм кота,
появился в соцсети "ВКонтакте". В комментариях отмечалось, что
молодой человек пошел на такой шаг, потому что преподаватель любит кошек. На
видео Надежда Солопова гладит "кота" и приговаривает: "Пожизненная
сдача! Пожизненная!".
В комментариях к видео студенты писали, что преподавательница очень любит кошек, студенты об этом прекрасно знают и пользуются ее слабостью во время сессии. По их словам, Солопова может прибавить баллов за письменные принадлежности или одежду с кошками. А иногда на ее занятия приносили живых котов.
Ролик был опубликован в группе "Надежда Саввична и ее
рыбы" еще в 2018 году, однако почему-то стало популярным именно сейчас. Но
вскоре после того, как тема попала в местные СМИ, все публикации из социальных
сетей пропали. А и.о. ректора университета Сергей Постников пообещал радиостанции "Говорит Москва" тщательно проверить
информацию.