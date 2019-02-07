Статистику по «детской» преступности за прошлый год - и меры, предпринятые в защиту детей от преступных посягательств, озвучил СледКом.

Статистику по «детской» преступности за прошлый год - и меры, предпринятые в защиту детей от преступных посягательств, озвучил СледКом.В редакцию «33Live.Ru» нередко звонят обеспокоенные читатели, которые рассказывают то о том, что стали очевидцами страшного происшествия, когда ребёнок выпал из окна, то о молодых мамах, загубивших новорождённых малышей...Совсем недавно, 9 января, область потрясла трагедия: 22-летняя жительница Кольчугино насмерть забила 6-месячную дочь. До этого случая убийство малыша фиксировали в нашей области в апреле 2018 года - в Вязниках мужчина расправился со своей женой и годовалой дочкой, после чего не сдался полиции живым...Владимирцы спрашивают, что предпринимают в области, чтобы сократить число трагедий, связанных с детьми и подростками?Статистику по «детской» преступности за прошлый год - и меры, предпринятые в защиту детей от преступных посягательств, озвучил Следственный комитет по Владимирской области.Страшные цифрыПо данным следователей, в 2018 году в ведомство передали 457 сообщений о преступлениях, совершённых в отношении несовершеннолетних. Возбудили 207 уголовных дел о преступлениях, жертвами которых стали дети. Всего в производстве следователей было 299 уголовных дел этой категории.Потерпевшими от преступных посягательств признали 178 несовершеннолетних жителей региона, в том числе в возрасте до одного года - 8, от года до пяти - 9, от шести до десяти - 22. Львиная доля потерпевших по «детским» делам - в возрасте от 11 до 17 лет - 139. Причём из общего числа потерпевших 126 детей - девочки.От умышленных и неосторожных действий взрослых в 2018 году погибли более 50 детей, в том числе в результате пожаров - 9, выпав из окна - 3... При этом общее число маленьких «выпаденцев» в минувшем году побило все печальные «рекорды», перевалив за 2 десятка. Выжившие после падений с высоты дети получили тяжёлые травмы. От того, что употребляли токсичные вещества, за год скончались 3 ребёнка, от суицида - 5.Пятеро детей были умышленно убиты, а 12 малышей признали погибшими в результате причинения смерти по неосторожности.В Следкоме говорят, что по-прежнему велико количество преступлений, сопряжённых с посягательством на половую неприкосновенность детей (более 60% от общего числа).Проблемы интернет-бе­зо­пас­ности, проявления агрессивного поведения, суицидальных настроений, устранения рисков для жизни и здоровья детей, в том числе от заброшенных зданий и сооружений, проживания в пожароопасных условиях, обеспечения защищённости образовательных учреждений, социальной поддержки малообеспеченным и многодетным семьям - эти и многие другие вопросы становились не раз предметом внимания следственного управления.Общими усилиямиЧтобы решать неотложные задачи в интересах детей, силовые структуры взаимодействуют с департаментами образования, здравоохранения, социальной защиты населения администрации области, органами системы профилактики, уполномоченным по правам ребёнка, правоохранительными и контролирующими ведомствами.Так, по инициативе следователя СК России по обстоятельствам преступления сексуального характера в отношении нескольких малолетних, в Гороховецком районе родителей обучали, как контролировать поведение детей в интернете.В Муромского районе тестировали школьников по специальным методикам, способствующим правильному половому воспитанию несовершеннолетних. Проводят классные часы, привлекая специалистов в области возрастной психологии.Роскомнадзор заблокировал аккаунты в социальной сети «ВКонтакте», содержавшие материалы, побуждающие детей к действиям против своей жизни и здоровья.В МЧС провели работу с семьями, находящимися в социально опасном или трудном положении.КстатиНа организованное межведомственными усилиями мероприятие «Единый открытый тест для несовершеннолетних на тему безопасности «#ЖИТЬ» обратил внимание Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка. Опыт Владимирской области решили распространить на территории всей страны.КомментарийРуководитель пресс-службы Следственного комитета по Владимирской области Ирина Минина:«Каждый сотрудник Следственного комитета России работает по принципу «чужих детей не бывает», а благополучие детей - это общая забота».