Оба иностранца - гражданин Азербайджана и гражданин Турции - проживали в солнечной Анталии. Их пути-дороги пересеклись на почве бизнеса, а разошлись на российской земле.

Ловушка для иностранца, или Как специалисты теплицы не поделилиОба иностранца - гражданин Азербайджана и гражданин Турции - проживали в солнечной Анталии. Их пути-дороги пересеклись на почве бизнеса, а разошлись на российской земле.Предприниматели занимались выращиванием плодоовощных культур и в какой-то момент, мягко говоря, разошлись во мнении. Азербайджанец затаил обиду и решил свести счёты. А для этого он под видом деловой встречи выманил турка в Россию.Разбираться в конфликте иностранных граждан и раскрывать убийство пришлось российским оперативникам.Как сибирский генерал трижды воевалВ 45 лет Николай Щенцев сменил мягкое кресло заместителя начальника УВД Алтайского крайисполкома на автомат, пистолет, рацию и апартаменты в Кабуле. Военно-транспортный самолёт Ил-76 под прикрытием истребителей доставил его в столицу Афганистана.- На машину приехал заработать? - встретил Шенцева руководитель Представительства МВД СССР генерал-лейтенант милиции Александр Логвинов.- Да нет, машина у меня есть, - ответил прибывший. - Просто мой черёд настал, долг службы велит…Генерал-майор милиции в отставке Николай Шенцев прошёл три войны - в Афгане, Таджикистане, на Кавказе. А сейчас активно участвует в жизни Совета ветеранов ведомства в Барнауле.Чем измерить актёрский талантИван Агапов снялся в 200 кинокартинах и сериалах, служит в «Ленкоме», а недавно получил первый режиссёрский опыт в постановке «В этом милом старом доме». Но по словам самого Ивана Агапова, дипломный спектакль пользуется популярностью благодаря игре молодых артистов. Интервью с актёром тетра и кино читайте в газете «Щит и меч».Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 5, а также на интернет-странице издания.