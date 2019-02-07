Любовница Александра Абдулова ушла в Дом-2 после смерти актера. Известный артист был наставником Виктории Лановской, студентка встречалась с Абдуловым до его отношений с женой Юлией. А позже стала участницей скандального телепроекта.

Любовница Александра Абдулова ушла в "Дом-2" послесмерти актера. Известный артист был наставником Виктории Лановской, студенткавстречалась с Абдуловым до его отношений с женой Юлией. А позже сталаучастницей скандального телепроекта.Виктория Лановская стала гостьей программы "Пустьговорят" на Первом канале. В студии она вспомнила об отношениях с великимактером Александром Абдуловым и попросила прощения у его матери. Кроме того,артистка рассказала, как попала на шоу .Виктория и Александр познакомились на дне рождения общихдрузей. Девушка была младше Абдулова на 27 лет. Она обратилась к нему спросьбой помочь ей на актерском поприще, а вскоре провели вместе ночь.Избранница Абдулова познакомилась с его матерью ЛюдмилойАлександровной, когда встречалась с актером уже три месяца. "В первуюочередь, я пришла в эту студию, так как чувствую вину перед мамой Саши. Я хочуизвиниться за то, что я ее оставила. Сашина мама была для меня тоже мамой",– рассказала Виктория.Александр Абдулов скончался от рака легких в 2008 году. Буквальночерез год после трагедии Вика появилась в телешоу . В 2009году за внимание эффектной девушки боролись Степан Меньщиков и Андрей Черкасов.Лановская призналась, что на самом деле ее никто изучастников не интересовал. Виктория просто хотела показатьсебя стране. Именно поэтому актриса решилась на участие в скандальном проекте"Дом-2". Сейчас у Лановской свой бизнес, в кино она больше неснимается.