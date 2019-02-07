Любовница Александра Абдулова ушла в Дом-2 после
смерти актера. Известный артист был наставником Виктории Лановской, студентка
встречалась с Абдуловым до его отношений с женой Юлией. А позже стала
участницей скандального телепроекта.
Любовница Александра Абдулова ушла в "Дом-2" после
смерти актера. Известный артист был наставником Виктории Лановской, студентка
встречалась с Абдуловым до его отношений с женой Юлией. А позже стала
участницей скандального телепроекта.
Виктория Лановская стала гостьей программы "Пусть
говорят" на Первом канале. В студии она вспомнила об отношениях с великим
актером Александром Абдуловым и попросила прощения у его матери. Кроме того,
артистка рассказала, как попала на шоу .
Виктория и Александр познакомились на дне рождения общих
друзей. Девушка была младше Абдулова на 27 лет. Она обратилась к нему с
просьбой помочь ей на актерском поприще, а вскоре провели вместе ночь.
Избранница Абдулова познакомилась с его матерью Людмилой
Александровной, когда встречалась с актером уже три месяца. "В первую
очередь, я пришла в эту студию, так как чувствую вину перед мамой Саши. Я хочу
извиниться за то, что я ее оставила. Сашина мама была для меня тоже мамой",
– рассказала Виктория.
Александр Абдулов скончался от рака легких в 2008 году. Буквально
через год после трагедии Вика появилась в телешоу . В 2009
году за внимание эффектной девушки боролись Степан Меньщиков и Андрей Черкасов.
Лановская призналась, что на самом деле ее никто из
участников не интересовал. Виктория просто хотела показать
себя стране. Именно поэтому актриса решилась на участие в скандальном проекте
"Дом-2". Сейчас у Лановской свой бизнес, в кино она больше не
снимается.