Архивные фотографии в Instagram Маши Распутиной появляются с завидной регулярностью. На сей раз певица удивила поклонников снимком, сделанным в середине 90-х годов. Фанаты рассыпались в похвалах.

Архивные фотографии в Instagram Маши Распутиной появляются сзавидной регулярностью. На сей раз певица удивила поклонников снимком, сделаннымв середине 90-х годов. Фанаты рассыпались в похвалах.Фотография была сделана во время гастрольного тура МашиРаспутиной по США в 1998 году. На снимке она запечатлена в салоне лимузина. УМарии ярко-рыжие волосы, артистка в белом брючном костюме, таких же шляпке итуфлях."Гастрольный тур по Америке, 1998 год", —подписалафотографию 54-летняя певица.Поклонники отреагировали тут же. "Шикарная", "Какаязагадочная и элегантная!!!", "Красотка", – восхищаютсякомментаторы.Некоторые при этом вспомнили, что давно не виделивыступлений певицы. "Маша, почему вас совсем не видно на эстраде? Если,честно, вас не хватает", – пишут фанаты., по мнению большинства ее поклонников, выкладываетв Instagram фотографии,не обработанные фоторедакторами – вотличие от других звезд. Тем не менее, ей не чуждо естественно для женщинжелание выглядеть моложе и привлекательнее.На днях певица выложила пляжное фото, на котором запечатленав белом купальнике. В подписи Маша отметила, что любит погреться на солнышке,когда в России зима. Однако внимательные фолловеры быстро установили, что фотосделано на пленочный аппарат целых 15 лет назад, а потом оцифровано. Так чтовсе восторги фанатов Распутиной по поводу чудесно сохранившейся фигуры неуместны.