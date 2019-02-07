Архивные фотографии в Instagram Маши Распутиной появляются с
завидной регулярностью. На сей раз певица удивила поклонников снимком, сделанным
в середине 90-х годов. Фанаты рассыпались в похвалах.
Архивные фотографии в Instagram Маши Распутиной появляются с
завидной регулярностью. На сей раз певица удивила поклонников снимком, сделанным
в середине 90-х годов. Фанаты рассыпались в похвалах.
Фотография была сделана во время гастрольного тура Маши
Распутиной по США в 1998 году. На снимке она запечатлена в салоне лимузина. У
Марии ярко-рыжие волосы, артистка в белом брючном костюме, таких же шляпке и
туфлях.
"Гастрольный тур по Америке, 1998 год", —подписала
фотографию 54-летняя певица.
Поклонники отреагировали тут же. "Шикарная", "Какая
загадочная и элегантная!!!", "Красотка", – восхищаются
комментаторы.
Некоторые при этом вспомнили, что давно не видели
выступлений певицы. "Маша, почему вас совсем не видно на эстраде? Если,
честно, вас не хватает", – пишут фанаты.
, по мнению большинства ее поклонников, выкладывает
в Instagram фотографии,
не обработанные фоторедакторами – в
отличие от других звезд. Тем не менее, ей не чуждо естественно для женщин
желание выглядеть моложе и привлекательнее.
На днях певица выложила пляжное фото, на котором запечатлена
в белом купальнике. В подписи Маша отметила, что любит погреться на солнышке,
когда в России зима. Однако внимательные фолловеры быстро установили, что фото
сделано на пленочный аппарат целых 15 лет назад, а потом оцифровано. Так что
все восторги фанатов Распутиной по поводу чудесно сохранившейся фигуры неуместны.