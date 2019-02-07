Бессменный ведущий Клуба веселых и находчивых появился на одной из кинопремьер. Александр Масляков выглядел неважно.

Бессменный ведущий Клуба веселых и находчивых появился наодной из кинопремьер. АлександрМасляков выглядел неважно.В столичном киноцентре "Октябрь" состоялась премьера триллера "Пилигрим". Мероприятиеоказалась богато на медийные персоны. Поддержать картину приехали многие звездыотечественного шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, Алла Пугачева и МаксимГалкин, и Юлия Барановская.Среди присутствующихтакже был замечен президент Международного союза КВН Александр Масляков. Телеведущий приехална премьеру один.Присутствующие отметили,что Масляков выглядит нездоровым. Темные круги под глазами совсем не красилилицо знаменитости. Болезненный вид звезды очень испугал поклонников.Ранее винтернете появилась информация о том, что известный телеведущий АлександрМасляков якобы скончался на 77-м году жизни в одной из больниц Сочи врезультате инсульта. Журналисты связались с женой телеведущего Светланой, чтобыпрояснить ситуацию. Женщина опровергла информацию о смерти шоумена. Об этом сообщает .