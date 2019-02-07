Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в действующее законодательство определение понятия специальных технических средств, предназначенных для секретного получения информации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в действующее законодательство определение понятия специальных технических средств, предназначенных для секретного получения информации.Медведев поручил уточнить определение секретных технических средств. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.Внести в Государственную думу Федерального собрания России проекты федеральных законов О внесении изменения в статью 138.1 Уголовного кодекса России и О внесении изменения в статью 20.23 Кодекса России об административных правонарушениях, — утверждается в документе.Уточняется, что данная инициатива обусловлена тем, что значение термина не раскрыто в действующем законодательстве. Определение термина позволит отделить данный вид технических средств от средств, предназначенных для бытового использования массовым потребителем.В конце декабря 2018 года Верховный суд России уточнил, что диктофоны и видеорегистраторы могут считаться шпионскими устройствами, только если их доработали и перепрограммировали.Ранее в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина корреспондент RT рассказал российскому лидеру историю фермера из Курганской области, которого обвинили в незаконном обороте шпионских устройств, после того как он заказал в Китае GPS-трекер, чтобы отслеживать передвижения своего телёнка.