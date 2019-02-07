Власти не могут разрешить спор о зарплатах вспомогательному составу детских садов и школ

Власти не могут разрешить спор о зарплатах вспомогательному составу детских садов и школМэрия Владимира направила исковое заявление в арбитражный суд Владимирской области.Оранжевый дом хочет, чтобы обладминистрация начала финансировать заработную плату для вспомогательного состава детских садов и школ из регионального бюджета. Сейчас эти деньги выделяют из городской казны. Только в 2019 году на эти зарплаты потратят 430 миллионов рублей.На сэкономленные деньги городская администрация могла бы ремонтировать здания образовательных и дошкольных учреждений. Всего на балансе города около 150 детских садов и школ, сообщает «» со ссылкой на заместителя начальника управления образования Ирина Пенькова.Почти все здания построили еще в прошлом веке, они требуют постоянного косметического и капитального ремонта. Из бюджета города управлению образования достается 3,95 млрд рублей. Однако 90% от этой суммы идут на зарплату, на питание детей, расходы на ЖКУ и налоги. На ремонт почти ничего не остается.Только на замену 2 тысяч окон в детских садах нужно не меньше 60 миллионов рублей. А где-то требуется и крышу подлатать, и входные группы с лестницами отремонтировать. Если бюджет города сэкономит 430 миллионов рублей, то во Владимире приведут в порядок значительную часть зданий.