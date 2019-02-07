Скандальный
судебный процесс по иску бизнесмена Сергея Гришина к супруге Анне
Федосеевой завершился сокрушительным поражением экс-банкира. Суд отказал
ему в требовании признать брак фиктивным и вернуть крупную сумму денег.
Процесс длился почти полгода. По словам ответчицы, это время стало для
нее настоящим адом: она пережила угрозы убийством, заключение под
стражу, где ее держали в нечеловеческих условиях, изъятие документов и
прочие мытарства.
Скандальный
судебный процесс по иску бизнесмена Сергея Гришина к супруге Анне
Федосеевой завершился сокрушительным поражением экс-банкира. Суд отказал
ему в требовании признать брак фиктивным и вернуть крупную сумму денег.
Процесс длился почти полгода. По словам ответчицы, это время стало для
нее настоящим адом: она пережила угрозы убийством, заключение под
стражу, где ее держали в нечеловеческих условиях, изъятие документов и
прочие мытарства.
"Растроение" личности
О победе Федосеевой ее адвокат Екатерина Духина 4 февраля. Суд отказал Гришину в признании брака фиктивным и
возврате неосновательного обогащения, зато удовлетворил встречную просьбу
супруги экс-банкира о разводе.
"Сначала
мы закрыли "беспредельное" уголовное дело, возбужденное в отношении
Анны, а теперь поставили первую жирную точку в гражданских исках
"креативного" супружника – о признании брака фиктивным и взыскании
неосновательного обогащения", – написала Духина на своей странице в Facebook.
А
начиналось все как в сказке. Со слова матери Анны Федосеевой Марины,
бизнесмен красиво ухаживал, дарил дорогие подарки. В марте 2017 года
пара расписалась. Но жить счастливо и умереть в один день супругам было
не суждено.
Как
сообщают СМИ, где-то год назад у Гришина появились к
Федосеевой, вскоре пара перестала жить вместе. А спустя некоторое время
бизнесмен вдруг развил необычайную активность и начал писать заявления о
расторжении брака. В последовательности Гришина явно не упрекнешь,
потому как сам же забирал заявления обратно. Параллельно с этим из-под
пера Гришина выходили гражданские иски, в которых он обвинял супругу в
якобы неосновательном обогащении.
Как оказалось, Анна Федосеева была не единственной, к кому у предпринимателя накопились обиды и претензии. Не успев растроргнуть
брак с Анной, он назначил и отменил свадьбу с еще одной пассией, после
чего подал на нее в суд. Ту же историю неугомонный Гришин провернул и с
еще одной девушкой. Сценарий похожий – подарки, ухаживания, а потом
предъявление счета.
Поняв,
что тактику нужно менять, он перешел к более активным действиям. Со
слов Анны Федосеевой, Гришин пригласил ее на встречу в начале лета
прошлого года. Якобы хотел помириться, но на самом деле выкинул
очередной финт. Как писал , сначала банкир избил
супругу, а затем достал ружье и , параллельно
объясняя, что может подать все правоохранительным органам так, будто
супруга .
Впрочем,
узнавая о личности Гришина больше, такому поведению перестаешь
удивляться. Со слов адвоката Федосеевой, в одном из писем банкир признался, что страдает биполярным расстройством и принимает препараты, писал .
Гришин заявлял, что в его голове живут: он сам – взрослый и
самостоятельный мужчина, "один мальчик лет 10" и третий "пассажир" -
никто иной, как Воланд. От человека с таким богатым и разнообразным
внутренним миром, видимо, можно ожидать чего угодно.
В камеру с наркоманами
Но
самое серьезное испытания для Федосеевой было еще впереди. В сентябре
Гришин заявил против супруги в правоохранительные органы. Он обвинил
Анну и неких "неустановленных лиц" в похищении денег, якобы потраченных
на подарки перед вступлением в брак. Этого оказалось, чтобы
суд возбудил дело о мошенничестве. В ноябре Головинский районный суд
женщину.
То,
что произошло дальше, было для Анны настоящим адом. По словам адвоката,
Федосееву в невыносимых условиях в одной камере с наркоманами и
последние два дня не давали воды.
К
счастью, Анна мучилась недолго. Дело оказалось шито белыми нитками, а
адвокаты Федосеевой проявили стойкость и настойчивость. Вскоре уголовное
дело против нее из-за отсутствия состава преступления было прекращено.
После
этого правоохранители пристально решениями своих
коллег. В действиях тех, кто расследовал изначально грубо слепленное
дело, начали искать признаки злоупотребления должностными полномочиями.
Представитель Фемиды, который отправил Анну за решетку, также стал
объектом внимания компетентных органов.
Следы и улики
Впрочем,
сам Гришин существенно облегчил работу правоохранителей, изрядно
наследив и оставив кучу улик. Так, в опубликованной
расшифровке записи он обещает жене, что она отсидит "максимальный срок" в
"самой жесткой камере в России". В расшифровке записи он якобы
утверждает, что приложит к этому усилия, а следователей называет .
Кроме
того, СМИ писали, что незадолго до уголовного дела против своей супруги
Гришин несколько миллионов евро. Также пресса сообщила о
фабрикации еще одной :
якобы Федосеева грозилась убить мужа. Ну и уже привычный
: рассылка оскорблений родным и близким Анны и
прочие неблаговидные поступки.
В
этой ситуации удивляет поведение адвоката Гришина-Воланда Алексея
Мельникова. Даже после отъезда в Америку, Мельников помогал экс-банкиру
как с юридической стороной вопроса, так и с пиар-сопровождением всей
этой изначально дурно пахнущей историей.
Имели
место и публикации в крупных изданиях и попытки объяснить фиктивность
брака, намекнуть на связи Анны с другими женщинами. Так, в авторской
колонке в адвокат заявил, что брак – это
не более чем добровольный союз мужчины и женщины. А после сделал вывод:
"Наполнение и установление смысла этого не такого простого юридического
понятия должно происходить путем обращения к не прописанному в законе
культурно-историческому пониманию семьи, которое складывается в том или
ином обществе".
“Позор года”
На
фоне разборок с супругой эксцентричный банкир сознался, что в 90-е
провернул в нашей стране крупную мошенническую схему с авизо -
поддельными платежными документами. Себя он назвал автором идеи и
объявил, что "украл очень много в Эстонии и России". "Это была самая
крупная схема мошенничества, потому что никто не знал точно, сколько
денег украдено", – заявил делец. Видео откровений Гришина опубликовал
портал.
Не
постеснялся Гришин признаться и во втором ограблении банковской системы
России. "Когда главой ЦБ был Георгий Матюхин", – сказал он. Ради чего
такие откровения? Все для того, чтобы получить американское гражданство.
Экс-банкир проживает в окрестностях престижной .
По международного Центра по расследованию коррупции и организованной преступности, возглавляемый Гришиным "Росевробанк"
отмывал российские деньги через Молдавию и Латвию. В совокупности из-за
действий банкира из нашей страны 20 миллиардов долларов.
В конце прошлого года авторитетный телеграм-канал "Банкста"
вручил Гришину – "Позор года". "Отличился" банкир
по нескольким номинациям: подкуп следователей и суда, рассылка сообщений
с угрозами и прочие "подвиги".
Адвокат Федосеевой Екатерина Духина ранее , что собранные материалы являются достаточными для возбуждения уголовного дела против одиозного банкира. По словам адвоката, действия финансиста подпадают под статью о заведомо ложном доносе. "Кроме того, должны быть наказаны все причастные к возбуждению уголовного дела лица, если в результате проверки будет выявлено, что они не были введены Гришиным в заблуждение", – заявила она.