Скандальный судебный процесс по иску бизнесмена Сергея Гришина к супруге Анне Федосеевой завершился сокрушительным поражением экс-банкира. Суд отказал ему в требовании признать брак фиктивным и вернуть крупную сумму денег. Процесс длился почти полгода. По словам ответчицы, это время стало для нее настоящим адом: она пережила угрозы убийством, заключение под стражу, где ее держали в нечеловеческих условиях, изъятие документов и прочие мытарства.

Скандальныйсудебный процесс по иску бизнесмена Сергея Гришина к супруге АннеФедосеевой завершился сокрушительным поражением экс-банкира. Суд отказалему в требовании признать брак фиктивным и вернуть крупную сумму денег.Процесс длился почти полгода. По словам ответчицы, это время стало длянее настоящим адом: она пережила угрозы убийством, заключение подстражу, где ее держали в нечеловеческих условиях, изъятие документов ипрочие мытарства."Растроение" личностиО победе Федосеевой ее адвокат Екатерина Духина 4 февраля. Суд отказал Гришину в признании брака фиктивным ивозврате неосновательного обогащения, зато удовлетворил встречную просьбусупруги экс-банкира о разводе."Сначаламы закрыли "беспредельное" уголовное дело, возбужденное в отношенииАнны, а теперь поставили первую жирную точку в гражданских исках"креативного" супружника – о признании брака фиктивным и взысканиинеосновательного обогащения", – написала Духина на своей странице в Facebook.начиналось все как в сказке. Со слова матери Анны Федосеевой Марины,бизнесмен красиво ухаживал, дарил дорогие подарки. В марте 2017 годапара расписалась. Но жить счастливо и умереть в один день супругам былоне суждено.Каксообщают СМИ, где-то год назад у Гришина появились кФедосеевой, вскоре пара перестала жить вместе. А спустя некоторое времябизнесмен вдруг развил необычайную активность и начал писать заявления орасторжении брака. В последовательности Гришина явно не упрекнешь,потому как сам же забирал заявления обратно. Параллельно с этим из-подпера Гришина выходили гражданские иски, в которых он обвинял супругу вякобы неосновательном обогащении.Как оказалось, Анна Федосеева была не единственной, к кому у предпринимателя накопились обиды и претензии. Не успев растроргнутьбрак с Анной, он назначил и отменил свадьбу с еще одной пассией, послечего подал на нее в суд. Ту же историю неугомонный Гришин провернул и сеще одной девушкой. Сценарий похожий – подарки, ухаживания, а потомпредъявление счета.Поняв,что тактику нужно менять, он перешел к более активным действиям. Сослов Анны Федосеевой, Гришин пригласил ее на встречу в начале летапрошлого года. Якобы хотел помириться, но на самом деле выкинулочередной финт. Как писал , сначала банкир избилсупругу, а затем достал ружье и , параллельнообъясняя, что может подать все правоохранительным органам так, будтосупруга .Впрочем,узнавая о личности Гришина больше, такому поведению перестаешьудивляться. Со слов адвоката Федосеевой, в одном из писем банкир признался, что страдает биполярным расстройством и принимает препараты, писал .Гришин заявлял, что в его голове живут: он сам – взрослый исамостоятельный мужчина, "один мальчик лет 10" и третий "пассажир" -никто иной, как Воланд. От человека с таким богатым и разнообразнымвнутренним миром, видимо, можно ожидать чего угодно.В камеру с наркоманамиНосамое серьезное испытания для Федосеевой было еще впереди. В сентябреГришин заявил против супруги в правоохранительные органы. Он обвинилАнну и неких "неустановленных лиц" в похищении денег, якобы потраченныхна подарки перед вступлением в брак. Этого оказалось, чтобысуд возбудил дело о мошенничестве. В ноябре Головинский районный судженщину.То,что произошло дальше, было для Анны настоящим адом. По словам адвоката,Федосееву в невыносимых условиях в одной камере с наркоманами ипоследние два дня не давали воды.счастью, Анна мучилась недолго. Дело оказалось шито белыми нитками, аадвокаты Федосеевой проявили стойкость и настойчивость. Вскоре уголовноедело против нее из-за отсутствия состава преступления было прекращено.Послеэтого правоохранители пристально решениями своихколлег. В действиях тех, кто расследовал изначально грубо слепленноедело, начали искать признаки злоупотребления должностными полномочиями.Представитель Фемиды, который отправил Анну за решетку, также сталобъектом внимания компетентных органов.Следы и уликиВпрочем,сам Гришин существенно облегчил работу правоохранителей, изряднонаследив и оставив кучу улик. Так, в опубликованнойрасшифровке записи он обещает жене, что она отсидит "максимальный срок" в"самой жесткой камере в России". В расшифровке записи он якобыутверждает, что приложит к этому усилия, а следователей называет .Крометого, СМИ писали, что незадолго до уголовного дела против своей супругиГришин несколько миллионов евро. Также пресса сообщила офабрикации еще одной :якобы Федосеева грозилась убить мужа. Ну и уже привычный: рассылка оскорблений родным и близким Анны ипрочие неблаговидные поступки.этой ситуации удивляет поведение адвоката Гришина-Воланда АлексеяМельникова. Даже после отъезда в Америку, Мельников помогал экс-банкирукак с юридической стороной вопроса, так и с пиар-сопровождением всейэтой изначально дурно пахнущей историей.Имелиместо и публикации в крупных изданиях и попытки объяснить фиктивностьбрака, намекнуть на связи Анны с другими женщинами. Так, в авторскойколонке в адвокат заявил, что брак – этоне более чем добровольный союз мужчины и женщины. А после сделал вывод:"Наполнение и установление смысла этого не такого простого юридическогопонятия должно происходить путем обращения к не прописанному в законекультурно-историческому пониманию семьи, которое складывается в том илиином обществе".“Позор года”Нафоне разборок с супругой эксцентричный банкир сознался, что в 90-епровернул в нашей стране крупную мошенническую схему с авизо -поддельными платежными документами. Себя он назвал автором идеи иобъявил, что "украл очень много в Эстонии и России". "Это была самаякрупная схема мошенничества, потому что никто не знал точно, сколькоденег украдено", – заявил делец. Видео откровений Гришина опубликовалпортал.Непостеснялся Гришин признаться и во втором ограблении банковской системыРоссии. "Когда главой ЦБ был Георгий Матюхин", – сказал он. Ради чеготакие откровения? Все для того, чтобы получить американское гражданство.Экс-банкир проживает в окрестностях престижной .По международного Центра по расследованию коррупции и организованной преступности, возглавляемый Гришиным "Росевробанк"отмывал российские деньги через Молдавию и Латвию. В совокупности из-задействий банкира из нашей страны 20 миллиардов долларов.В конце прошлого года авторитетный телеграм-канал "Банкста"вручил Гришину – "Позор года". "Отличился" банкирпо нескольким номинациям: подкуп следователей и суда, рассылка сообщенийс угрозами и прочие "подвиги".Адвокат Федосеевой Екатерина Духина ранее , что собранные материалы являются достаточными для возбуждения уголовного дела против одиозного банкира. По словам адвоката, действия финансиста подпадают под статью о заведомо ложном доносе. "Кроме того, должны быть наказаны все причастные к возбуждению уголовного дела лица, если в результате проверки будет выявлено, что они не были введены Гришиным в заблуждение", – заявила она.