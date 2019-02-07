Московский кредитный банк (МКБ) выделил средства на закупки ГК SOLLERS в рамках продукта по оказанию финансовых услуг дебитору. Это позволит концерну предложить своим поставщикам более гибкие расчетные условия и послужит дополнительной гарантией бесперебойных поставок и оплаты.

Московскийкредитный банк (МКБ) выделил средства на закупки ГК SOLLERS врамках продукта по оказанию финансовых услуг дебитору. Это позволитконцерну предложить своим поставщикам более гибкие расчетные условия ипослужит дополнительной гарантией бесперебойных поставок и оплаты.МКБактивно расширяет продуктовую линейку по факторингу, отметил главауправления по факторингу Московского кредитного банка Кирилл Покровский."Кроме реверсивного факторинга и дополнительной отсрочки платежа,предоставляемой компании-покупателю банком, стала доступна возможностьоказания финансовых услуг дебитору для расчета с поставщиками", -отметил он.Поего словам, широкая продуктовая линейка и постоянная работа поулучшению программного обеспечения МКБ-факторинг делают банковскиеуслуги простыми и доступными.Покровскийотметил, что у юридических лиц есть возможность привлекать нужный объемоборотных средств в рамках отношений как с поставщиками, так и спокупателями. В первом случае – расплачиваться за полученный товар иоказанные услуги в удобные сроки, во втором – получать деньги запоставленный товар и произведенные услуги, а также давать отсрочкупокупателям."Такойподход к ведению бизнеса способствует его активному развитию, ивыстраиванию взаимовыгодных условий со своими партнерами", – подчеркнулначальник управления по факторингу МКБ.Ранее Московский кредитный банк запустил– новый продукт для клиентов из числа юридических лиц. Онобъединяет остатки на счетах участников пула для начисления процентовбез физического движения денег.МКБ– частный коммерческий банк, предлагающий услуги для физических июридических лиц. Кредитная организация занимает высокие строчки вэкспертных рейтингах и входит в ТОП системно значимых банков России.SOLLERS– лидирующая отечественная автомобильная компания. Концерн сотрудничаетс ведущими мировыми автопроизводителями и выпускает российскиевнедорожники УАЗ, а также дизельные двигатели ЗМЗ. Ежегодно компания производит более 550 тысяч автомобилей, в том числе марок Ford и Mazda.