Московский
кредитный банк (МКБ) выделил средства на закупки ГК SOLLERS в
рамках продукта по оказанию финансовых услуг дебитору. Это позволит
концерну предложить своим поставщикам более гибкие расчетные условия и
послужит дополнительной гарантией бесперебойных поставок и оплаты.
Московский
кредитный банк (МКБ) выделил средства на закупки ГК SOLLERS в
рамках продукта по оказанию финансовых услуг дебитору. Это позволит
концерну предложить своим поставщикам более гибкие расчетные условия и
послужит дополнительной гарантией бесперебойных поставок и оплаты.
МКБ
активно расширяет продуктовую линейку по факторингу, отметил глава
управления по факторингу Московского кредитного банка Кирилл Покровский.
"Кроме реверсивного факторинга и дополнительной отсрочки платежа,
предоставляемой компании-покупателю банком, стала доступна возможность
оказания финансовых услуг дебитору для расчета с поставщиками", -
отметил он.
По
его словам, широкая продуктовая линейка и постоянная работа по
улучшению программного обеспечения МКБ-факторинг делают банковские
услуги простыми и доступными.
Покровский
отметил, что у юридических лиц есть возможность привлекать нужный объем
оборотных средств в рамках отношений как с поставщиками, так и с
покупателями. В первом случае – расплачиваться за полученный товар и
оказанные услуги в удобные сроки, во втором – получать деньги за
поставленный товар и произведенные услуги, а также давать отсрочку
покупателям.
"Такой
подход к ведению бизнеса способствует его активному развитию, и
выстраиванию взаимовыгодных условий со своими партнерами", – подчеркнул
начальник управления по факторингу МКБ.
Ранее Московский кредитный банк запустил
– новый продукт для клиентов из числа юридических лиц. Он
объединяет остатки на счетах участников пула для начисления процентов
без физического движения денег.
МКБ
– частный коммерческий банк, предлагающий услуги для физических и
юридических лиц. Кредитная организация занимает высокие строчки в
экспертных рейтингах и входит в ТОП системно значимых банков России.
SOLLERS
– лидирующая отечественная автомобильная компания. Концерн сотрудничает
с ведущими мировыми автопроизводителями и выпускает российские
внедорожники УАЗ, а также дизельные двигатели ЗМЗ. Ежегодно компания производит более 550 тысяч автомобилей, в том числе марок Ford и Mazda.