Спортсменка Полина Шелепень объяснила, почему она решила уйти от российского тренера. Своими воспоминаниями о работе с Этери Тутберидзе девушка поделилась в недавнем интервью.

Спортсменка ПолинаШелепень объяснила, почему она решила уйти от российского тренера.Своими воспоминаниями о работе с Этери Тутберидзе девушка поделилась в недавнем интервью.Полина Шелепень тренировалась под руководством российского специалиста на протяжении многих лет. Когда девушка подросла, то стала все чаще показывать непростой характер. Между ученицей и тренером регулярно происходили конфликты, иногда фигуристка даже могла уйти с тренировки."Я сейчас это все объясняю своим переходным возрастом тогда. В 16-17 лет тебе и дома кажется, что все к тебе несправедливо придираются. Ты думаешь: "Вы все неправы, а я молодец. Просто отстаньте". У нас были конфликтные ситуации, и я, как вспыльчивый человек, могла иногда уйти с тренировки", – пояснила Шелепень.Когда она поехала с на сбор в Новогорск, то окончательно поняла, что хочет навсегда уйти от своей наставницы. Но Полина не знала, как рассказать ей о своем решении. Девушка просто собрала вещи и уехала с матерью домой. По словам молодой фигуристки, она не могла "поступить по-другому". Спортсменка была привязана к своему тренеру, но частые споры сильно омрачили их отношения."В какой-то момент я подумала, что не хочу больше ругаться. Никакого прогресса от этого нет все равно. Главной проблемой было то, что я очень любила своего тренера и не могла представить, как я подойду к ней и скажу "до свидания". Это было бы мучительно тяжело. Решила, что тут подойдет метод пластыря – просто сорвать, и все", – вспомнила девушка в интервью каналу "Матч ТВ".Теперь Шелепень тренирует юных фигуристов. Она призналась, что многие родители ее учеников считают строгим и жестоким специалистом, который никогда не поддерживает своих подопечных. С этим утверждением девушка не согласна. Она уверена, что тренер вела себя строго по отношению к своим детям, потому что хотела, чтобы они стали самыми лучшими."Почему-то когда люди говорят, что Этери Георгиевна – строгий тренер, они представляют ее каким-то монстром. Я до сих пор слышу это от тех родителей своих учеников, кто знает, что я тренировалась у Тутберидзе. Они смотрят на меня так, как будто я побывала в аду и вернулась живая. Но любой тренер на высоком уровне не будет все время гладить спортсмена по головке и просить не расстраиваться. В России таких тренеров точно нет", – заключила спортсменка.Напомним, Полина Шелепень – это первая ученица Этери Тутберидзе, которая достигла высоких результатов на международных соревнованиях для юниоров. Она дважды принимала участие в Гран-при по фигурному катанию и завоевала две серебряные медали.