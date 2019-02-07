В Москве состоялась премьера фильма Пилигрим, на которой отметились сливки отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Максим Галкин, Алла Пугачева. Примадонна появилась на красной дорожке мероприятия, а вот похороны своего мальчика, как она ранее назвала певца Децла, прошедших часами ранее, пропустила.

В Москве состоялась премьера фильма "Пилигрим", на которой отметились сливки отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Максим Галкин, Алла Пугачева. Примадонна появилась на красной дорожке мероприятия, а вот похороны своего мальчика, как она ранее назвала певца Децла, прошедших часами ранее, пропустила.Певицы Согдиана, Саша Gradiva, Дуся, Зара, Татьяна Котова (две последние в практически идентичных шляпах), телеведущие Юлия Барановская и Оксана Федорова, актеры и актрисы – кого только не было на премьере фильма режиссера Александра Баршака в столичном "Октябре". Разумеется, все взоры были устремлены на певицу, патронессу благотворительного фонда "Федерация", а с недавних пор – актрису – Елену Север. Именно она исполнила главную роль в фильме, который без смущения называют "самым ожидаемым триллером года".Поддержать новое детище стильной шатенки с пронзительными голубыми глазами пришли даже поп-король Филипп Киркоров, шоумен Максим Галкин и его супруга . Последняя выбрала для выхода в свет молодежный образ: черную кофту, в тон ей короткую кожаную юбку, туфли и гольфы, подчеркивающие далекие от идеала колени. Завершали образ темные очки и модная кепка. Гости радостно улыбались и непринужденно общались с Еленой Север.А ведь несколькими часами ранее в другой части Москвы люди плакали на прощании и похоронах с 35-летним рэпером Децлом (настоящее имя Кирилл Толмацкий). Неординарный исполнитель скоропостижно скончался 3 февраля сразу после частного концерта в одном из клубов Ижевска. Отработав, он отправился в курилку, где рухнул на грязный пол от внезапной остановки сердца. Прибывшие через 20 минут врачи пытались реанимировать артиста уколами адреналина в сердце, но все их попытки спасти Децла оказались тщетными.Смерть рэпера потрясла весь шоу-бизнес. Та же посвятила ему пронзительный пост на своей странице в социальной сети Instagram. Она обратилась к нему как к "своему мальчику". "Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?" – написала ошеломленная Примадонна. Отметим, что еще в 2001 году Децл с песней "Мои слезы, моя печаль" участвовал в "Рождественских встречах" . Сопоставив все эти факты, репортеры ожидали увидеть скорбящую Примадонну на прощании в ЦКБ или на похоронах артиста, но она там так и не появилась.