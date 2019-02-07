Она рассказала, что сожитель ее ограбил

Она рассказала, что сожитель ее ограбилВ середине января этого года в дежурную часть полиции в Муроме поступило заявление от 40-летней местной жительницы, которая рассказала, что ее ограбили. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Женщина пояснила, что ее 49-летний сожитель избил ее, украл документы и 20 тысяч рублей.Правоохранители выяснили, что в этот день в ходе совместного застолья между сожителями началась ссора, мужчина начал выгонять женщину из своей квартиры. Обидевшись на мужчину, она вызвала полицию и придумала историю о грабеже. Таким образом женщина хотела отомстить.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос.