Противостояние экс-солисток группы SEREBRO Елены Темниковой и Ольги Серябкиной длится уже пятый год. Девушки на дух друг друга не переносят, хотя до конфликта были лучшими подругами. В откровенной беседе Серябкина рассказала почему обижена на близкого когда-то человека.

Противостояние экс-солисток группы SEREBRO Елены Темниковой иОльги Серябкиной длится уже пятый год. Девушки на дух друг друга не переносят,хотя до конфликта были лучшими подругами. В откровенной беседе Серябкина рассказала почему обижена на близкого когда-то человека.Разногласия начались в 2014 году, когда Темников объявила о своемуходе из девичьего коллектива. Тогда она заявила прессе, что ейприходилась "играть" в дружбу с Серябкиной. Она не испытывала искренней приязник коллеге.Рассказ Лены шокировал подругу и их продюсера МаксимаФадеева. Ольга поставила точку в дружбе и о конфликте публично досегодняшнего дня старалась не вспоминать.Серябкина рассказала, что поступокприятельницы стал для нее большим ударом. Она действительно любила подругу и всегдабыла честна с ней."Это вообще трэш, – говорит Ольга, вспоминая о том заявленииЛены. – Учитывая обстоятельства, как мы жили, это была моя лучшая подруга. Мыжили семьей, искренне. Я уже не знаю как "мы", но я так точно. Также у нас былипотрясающие отношения с Максом. Макс всю жизнь считал, что она его дочка".Серябкина отметила, что незадолго до ухода Темниковой, атмосферав коллективе действительно была непростой. "В какой-то момент что-тоизменилось, пошло не так. Стало всевидоизменяться, не скажу, что в позитивную сторону, тем не менее былонеожиданно. По сути, вопрос исчерпан за давностью лет", – рассудилаэкс-солистка SEREBRO.Также Ольга прокомментировала прямой эфир бывшей подруги в Instagram.Темникова тогда сообщила поклонникам, что при личной встрече за кулисамиодного из мероприятий Серябкина не стала даже здороваться с ней.Лена отметила, что бывшая приятельница только на словах переживаето том, что их дружба закончилась."Рефлексирую я? Бомбит ли меня? Нет, вообще. Я ни в одноминтервью об этом не говорю. Не потому, что это стоп-тема. Нет никакой стоп-темы, просто зачем об этом говорить. Если говорить о том, что я с ней непоздоровалась... После ухода Лены был ряд статей, которые мне сделалинеприятно, даже больно. Они были очень неожиданные. Чтобы здороваться… Ну этобудет неискренне, я так не чувствую. Я ничего никому не должна, у меня естьвнутреннее ощущение. Если бы Лена хотела общаться или здороваться, то стоило бы это обсудить, поговорить. Если она захочет она это сделает. Я не буду против",– раскрыла свое видение ситуации Серябкина в интервью YouTube – каналу "Нежныйредактор".