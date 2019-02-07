Молодой человек в ходе возникшего конфликта нанес своему оппоненту телесные повреждения...

Оперативники УВД по СВАО задержали 21-летнего приезжего по подозрению в нанесении побоев.В дежурную часть отдела МВД России по Ярославскому району поступило сообщение о драке в одном из общежитий столицы, расположенном на Ярославском шоссе.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что молодой человек в ходе возникшего конфликта нанес своему оппоненту телесные повреждения. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению данного правонарушения 21-летнего приезжего. Подозреваемый был задержан.По данному факту отделом дознания УВД по СВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29