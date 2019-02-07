Злоумышленники, четко распределили роли: две женщины отвлекали, а третья незаметно, воспользовавшись удобным моментом, вынула кошелек из сумки заявительницы...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали неработающих приезжих - трех женщин в возрасте от 39 до 70 лет и 30-летнего мужчину по подозрению в краже кошелька у пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что на кассе в продуктовом магазине обнаружила, что из ее сумки пропал кошелек. Она сразу же обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД в Московской области задержали подозреваемых – трех женщин, две из которых ранее судимы, и мужчину, также ранее судимого.Установлено, что злоумышленники, четко распределили роли: две женщины отвлекали, а третья незаметно, воспользовавшись удобным моментом, вынула кошелек из сумки заявительницы, после чего они быстро вышли из торгового центра и уехали на автомобиле, за рулем которого находился их сообщник. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящий момент полицейские проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93