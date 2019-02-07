Петр Порошенко очень хочет просидеть в президентском кресле еще пять лет. Пост главы государства для него – лучшая гарантия неприкосновенности жизни и активов. Но едва начав предвыборную кампанию, лидер Незалежной уже вляпался в нелепый скандал.

ПетрПорошенко очень хочет просидеть в президентском кресле еще пять лет.Пост главы государства для него – лучшая гарантия неприкосновенностижизни и активов. Но едва начав предвыборную кампанию, лидер Незалежной уже вляпался в нелепый скандал.Пользователи Сети обратили внимание на агитационные плакаты Порошенко. На своей странице в Facebook украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян опубликовала снимки двух билбордов с политической агитацией – российского и украинского.Оказалось,что Порошенко использовал слоган со словами президента Владимира Путина"Реальные дела, а не пустые обещания". О том же гласит агитационныйплакат в поддержку Порошенко. "Реальнi справи, а не брехливi обiцянки", – написано на нем.Выборыпрезидента Украины – 2019 состоятся 31 марта. На пост главы государствапретендуют более 30 человек. Помимо Порошенко, это бывший премьер ЮлияТимошенко, юморист Владимир Зеленский, кандидаты от оппозиции – ЮрийБойко и Александр Вилкул и другие политики.О выдвижении объявил в конце января. Глава государства пообещал продолжить курс на вступление в НАТО и Евросоюз.Поданным социологов, за президента готовы проголосовать около 15% тех,кто придет к избирательным урнам. Наибольшую поддержку окажут жителизападных регионов страны. Наименее популярен нынешний украинский лидер вюго-восточных областях.Приближениевыборов главы государства запустило новый виток политических репрессий встране. 5 февраля Генпрокуратура Украины возбудила уголовное делопротив главы движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Его обвиняют в госизмене и сепаратизме.