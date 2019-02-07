Петр
Порошенко очень хочет просидеть в президентском кресле еще пять лет.
Пост главы государства для него – лучшая гарантия неприкосновенности
жизни и активов. Но едва начав предвыборную кампанию, лидер Незалежной уже вляпался в нелепый скандал.
Петр
Порошенко очень хочет просидеть в президентском кресле еще пять лет.
Пост главы государства для него – лучшая гарантия неприкосновенности
жизни и активов. Но едва начав предвыборную кампанию, лидер Незалежной уже вляпался в нелепый скандал.
Пользователи Сети обратили внимание на агитационные плакаты Порошенко. На своей странице в Facebook украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян опубликовала снимки двух билбордов с политической агитацией – российского и украинского.
Оказалось,
что Порошенко использовал слоган со словами президента Владимира Путина
"Реальные дела, а не пустые обещания". О том же гласит агитационный
плакат в поддержку Порошенко. "Реальнi справи, а не брехливi обiцянки", – написано на нем.
Выборы
президента Украины – 2019 состоятся 31 марта. На пост главы государства
претендуют более 30 человек. Помимо Порошенко, это бывший премьер Юлия
Тимошенко, юморист Владимир Зеленский, кандидаты от оппозиции – Юрий
Бойко и Александр Вилкул и другие политики.
О выдвижении объявил в конце января. Глава государства пообещал продолжить курс на вступление в НАТО и Евросоюз.
По
данным социологов, за президента готовы проголосовать около 15% тех,
кто придет к избирательным урнам. Наибольшую поддержку окажут жители
западных регионов страны. Наименее популярен нынешний украинский лидер в
юго-восточных областях.
Приближение
выборов главы государства запустило новый виток политических репрессий в
стране. 5 февраля Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело
против главы движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Его обвиняют в госизмене и сепаратизме.