Международный коллектив ученых выявил механизм
потенциального замещения утраченных нейронов. С помощью ноу-хау в перспективе
можно будет победить болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Международный коллектив ученых выявил механизм
потенциального замещения утраченных нейронов. С помощью ноу-хау в перспективе
можно будет победить болезни Альцгеймера и Паркинсона.
В исследовании приняли участие и российские
специалисты. Открытие мирового масштаба сделали сотрудники Национального
научного центра морской биологии ДВО РАН, Первого Московского государственного
медицинского университета имени И. М. Сеченова, Института биологии развития им.
Н. К. Кольцова и Каролинского института в Швеции.
"Нами впервые в мировой науке открыт
механизм специализации глиальных клеток в нейроны в раннем развитии", -
цитирует ведущего
автора исследования Вячеслава Дячука телеканал .
Он пояснил, что это природный механизм
потенциального восстановления нейронов. Это важно при лечении
нейродегенеративных заболеваний – например таких, как пока неизлечимые болезни
Альцгеймера и Паркинсона, которые поражают как правило пожилых людей.
По словам Дячука, в ближайшее
время ученые намерены провести дополнительные эксперименты с мышами для
выявления деталей найденного механизма. Если за решение проблемы замещения
нейронов возьмется сразу несколько лабораторий, то это приблизит ученых к
применению глиальных клеток для терапии заболеваний.
Отметим, болезнь Альцгеймера
приводит к гибели человека через пять-восемь лет после появления первых
симптомов. Пока науке не удалось точно установить причины возникновения этого
страшного недуга. Современные методы терапии позволяют только смягчить симптомы
болезни, но не остановить ее развитие.