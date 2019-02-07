Международный коллектив ученых выявил механизм потенциального замещения утраченных нейронов. С помощью ноу-хау в перспективе можно будет победить болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Международный коллектив ученых выявил механизмпотенциального замещения утраченных нейронов. С помощью ноу-хау в перспективеможно будет победить болезни Альцгеймера и Паркинсона.В исследовании приняли участие и российскиеспециалисты. Открытие мирового масштаба сделали сотрудники Национальногонаучного центра морской биологии ДВО РАН, Первого Московского государственногомедицинского университета имени И. М. Сеченова, Института биологии развития им.Н. К. Кольцова и Каролинского института в Швеции."Нами впервые в мировой науке открытмеханизм специализации глиальных клеток в нейроны в раннем развитии", -цитирует ведущегоавтора исследования Вячеслава Дячука телеканал .Он пояснил, что это природный механизмпотенциального восстановления нейронов. Это важно при лечениинейродегенеративных заболеваний – например таких, как пока неизлечимые болезниАльцгеймера и Паркинсона, которые поражают как правило пожилых людей.По словам Дячука, в ближайшеевремя ученые намерены провести дополнительные эксперименты с мышами длявыявления деталей найденного механизма. Если за решение проблемы замещениянейронов возьмется сразу несколько лабораторий, то это приблизит ученых кприменению глиальных клеток для терапии заболеваний.Отметим, болезнь Альцгеймераприводит к гибели человека через пять-восемь лет после появления первыхсимптомов. Пока науке не удалось точно установить причины возникновения этогострашного недуга. Современные методы терапии позволяют только смягчить симптомыболезни, но не остановить ее развитие.