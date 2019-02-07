Полицейским удалось их поймать

Полицейским удалось их пойматьВ ноябре прошлого года в Киржаче полицейские задержали 23-летнего парня, который похитил сейф из местного магазина. Позже выяснилось, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. Правоохранители установили его причастность к совершению ещё 9-ти краж. Сумма ущерба превысила 170 тысяч рублей.В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что все украденное злоумышленник успел продать, а деньги потратил на личные нужды.В конце 2018 года полицейским удалось поймать еще одного воришку в Меленковском районе. 37-летний жителя одной из деревень проникал в дома, взламывая замки или ломая окна. Оттуда он воровал продукты питания, алкоголь и другое имущество. Однажды он даже вынес из чужого дома иконы и металлический крест.Все уголовные дела направлены в районные суды.