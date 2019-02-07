Экс-директор популярного юмористического коллектива Сергей Нетиевский рассказал, о новых проектах. Также он заявил, что знаменитого шоу Уральские пельмени могло бы и не быть.

Экс-директор популярногоюмористического коллектива Сергей Нетиевский рассказал, о новых проектах. Также он заявил, что знаменитого шоу "Уральскиепельмени" могло бы и не быть.В личном Instagram Нетиевскийнаписал, что собирается возрождать СТЭМ – движение Студенческих театровэстрадных миниатюр. Экс-руководитель проекта "Уральские пельмени" собираетсявыступить с инициативой в Совете по культуре при Госдуме.Сергей добавил, что изстуденческих коллективов выросло много знаменитых деятелей искусства. "Но в нашевремя по разным причинам они не находят выхода для своего многолетнеготворчества ни в формате КВН, ни в проектах Камеди, и тогда коллектив начинаетугасать", – заметил Нетиевский.По его словам, популярный юмористический коллектив ожидал такой жебезвестныйконец. "В 2009 году похожая ситуациябыла и у "Пельменей", но получилось запустить наше собственное ТВ-Шоу"Уральские пельмени" в сходном формате с театрами СТЭМ и жизнь творческогоколлектива продолжилась", – рассказал Сергей.Напомним, у Нетиевского изатяжной конфликт. На протяжении несколько лет коллектив судится с экс-директором. Нынешнее руководство шоу утверждает, что Сергейприсвоил себе деньги партнеров. Нетиевский эти обвинения называет бредом. По егословам, он может подтвердить свою невиновность отчитавшись за каждый рубль.Сергей утверждает, что покинул шоу так как достиг в нем своегомаксимума.