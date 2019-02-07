Экс-директор популярного
юмористического коллектива Сергей Нетиевский рассказал, о новых проектах. Также он заявил, что знаменитого шоу Уральские
пельмени могло бы и не быть.
Экс-директор популярного
юмористического коллектива Сергей Нетиевский рассказал, о новых проектах. Также он заявил, что знаменитого шоу "Уральские
пельмени" могло бы и не быть.
В личном Instagram Нетиевский
написал, что собирается возрождать СТЭМ – движение Студенческих театров
эстрадных миниатюр. Экс-руководитель проекта "Уральские пельмени" собирается
выступить с инициативой в Совете по культуре при Госдуме.
Сергей добавил, что из
студенческих коллективов выросло много знаменитых деятелей искусства. "Но в наше
время по разным причинам они не находят выхода для своего многолетнего
творчества ни в формате КВН, ни в проектах Камеди, и тогда коллектив начинает
угасать", – заметил Нетиевский.
По его словам, популярный юмористический коллектив ожидал такой же
безвестный
конец. "В 2009 году похожая ситуация
была и у "Пельменей", но получилось запустить наше собственное ТВ-Шоу
"Уральские пельмени" в сходном формате с театрами СТЭМ и жизнь творческого
коллектива продолжилась", – рассказал Сергей.
Напомним, у Нетиевского и
затяжной конфликт. На протяжении несколько лет коллектив судится с экс-директором. Нынешнее руководство шоу утверждает, что Сергей
присвоил себе деньги партнеров. Нетиевский эти обвинения называет бредом. По его
словам, он может подтвердить свою невиновность отчитавшись за каждый рубль.
Сергей утверждает, что покинул шоу так как достиг в нем своего
максимума.