В полуфинале Кубка Испании состоялся первый матч традиционного противостояния между Барселоной и мадридским Реалом. Класико между извечными соперниками завершилось с ничейным результатом – 1:1.

В полуфинале Кубка Испании состоялся первый матч традиционного противостояния между "Барселоной" и мадридским "Реалом". Класико между извечными соперниками завершилось с ничейным результатом – 1:1.Футболисты "Королевского клуба" открыли счет первыми: уже на шестой минуте встречи Лукас Васкес после прострела Карима Бензема оказался расторопнее своего оппонента и переправил мяч в ворота тер Штегена. Ответить каталонцы смогли уже во втором тайме, когда Малком воспользовался несогласованностью Серхио Рамоса и Кейлора Наваса и поразил пустующие ворота "сливочных".Таким образом, теперь победитель будет определен в ответном матче, который пройдет в Мадриде. Игра состоится 27 февраля. Отметим, что в параллельной полуфинальной паре путевку в финал Кубка Испании будут оспаривать "Бетис" и "Валенсия". Первый матч соперников состоится 7 февраля.