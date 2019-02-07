Певица и телеведущая призналась,
что ей приходится жертвовать сном, чтобы воплотить в жизнь все проекты. Это
привело к тому, что Ольга Бузова заснула чуть ли не на ходу.
Певица и телеведущая призналась,
что ей приходится жертвовать сном, чтобы воплотить в жизнь все проекты. Это
привело к тому, что Ольга Бузова заснула чуть ли не на ходу.
Курьезный инцидент произошел со звездой
6 февраля. Бузова рассказала о нем на своей страничке в Instagram.
Исполнительница отметила, что в этом
году обещала беречь себя и не работать сверх графика. Однако ей пришлось
нарушить данное обещание. Ольга с головой погрузилась в работу.
поведала, что лишает себя сна ради работы. Из-за переутомления она заснула в
неожиданном месте. "Сегодня, когда
я "вырубилась" в гримерке на неудобном стуле, я поняла, что все-таки спать
нужно", – созналась знаменитость.
Но
выполнить это ей очень трудно. "Сегодня, к примеру, состоялись очень важные для меня съемки, которые
могли быть только сегодня, и чтоб успеть к шоу, мы начали в 7 утра, поспала я
реально 2 с половиной часа, и по сию минуту нахожусь на работе... И буду тут до
12 ночи...", – поделилась .
Как выбраться из этого
замкнутого круга, Ольга пока не понимает. Ведь она искренне кайфует от работы. Пользователи соцсети раскритиковали певицу за
такое халатное отношение к собственному здоровью. "Оля, мне
кажется, если ты себя сломаешь и не дай бог заболеешь тебе никакое шоу не будет
нужно. Пока есть ты – есть и шоу!", "Красивая,
но не очень умная. Для чего так работать, чтобы от какой-нибудь болячки потом
слечь?", "Постоянно ноет, что мало спит. Если устаешь – значит меньше
работай и все. Так никогда не родишь", – поставили Бузовой неутешительный
диагноз поклонинники.