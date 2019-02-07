Певица и телеведущая призналась, что ей приходится жертвовать сном, чтобы воплотить в жизнь все проекты. Это привело к тому, что Ольга Бузова заснула чуть ли не на ходу.

Певица и телеведущая призналась,что ей приходится жертвовать сном, чтобы воплотить в жизнь все проекты. Этопривело к тому, что Ольга Бузова заснула чуть ли не на ходу.Курьезный инцидент произошел со звездой6 февраля. Бузова рассказала о нем на своей страничке в Instagram.Исполнительница отметила, что в этомгоду обещала беречь себя и не работать сверх графика. Однако ей пришлосьнарушить данное обещание. Ольга с головой погрузилась в работу.поведала, что лишает себя сна ради работы. Из-за переутомления она заснула внеожиданном месте. "Сегодня, когдая "вырубилась" в гримерке на неудобном стуле, я поняла, что все-таки спатьнужно", – созналась знаменитость.Новыполнить это ей очень трудно. "Сегодня, к примеру, состоялись очень важные для меня съемки, которыемогли быть только сегодня, и чтоб успеть к шоу, мы начали в 7 утра, поспала яреально 2 с половиной часа, и по сию минуту нахожусь на работе... И буду тут до12 ночи...", – поделилась .Как выбраться из этогозамкнутого круга, Ольга пока не понимает. Ведь она искренне кайфует от работы. Пользователи соцсети раскритиковали певицу затакое халатное отношение к собственному здоровью. "Оля, мнекажется, если ты себя сломаешь и не дай бог заболеешь тебе никакое шоу не будетнужно. Пока есть ты – есть и шоу!", "Красивая,но не очень умная. Для чего так работать, чтобы от какой-нибудь болячки потомслечь?", "Постоянно ноет, что мало спит. Если устаешь – значит меньшеработай и все. Так никогда не родишь", – поставили Бузовой неутешительныйдиагноз поклонинники.