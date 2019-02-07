Фанатов культового мультика о жизни американской семейки ждет сюрприз. Сериал Симпсоны решили продлить еще на два сезона.

Фанатов культового мультика о жизни американскойсемейки ждетсюрприз. Сериал "Симпсоны" решили продлить еще на два сезона.После выхода 30-го сезона многие переживали,что исчезнут с экранов. Стало известно, что количество эпизодовдостигнет 713-ти, передает Об этом сообщали представителиамериканской телесети Fox.Поклонников сериала ждутболее 40 новых серий. Таким образом "Симпсоны" смогут удержать мировой рекордсреди многосерийных шоу, выходящих в прайм-тайм. Напомним, первая серия мультэпопеи была показана 19 апреля 1987 года. выпускаются компанией Gracie Films для кинокомпании 20th Century Fox.