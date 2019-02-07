Фанатов культового мультика о жизни американской
семейки ждет
сюрприз. Сериал Симпсоны решили продлить еще на два сезона.
Фанатов культового мультика о жизни американской
семейки ждет
сюрприз. Сериал "Симпсоны" решили продлить еще на два сезона.
После выхода 30-го сезона многие переживали,
что исчезнут с экранов. Стало известно, что количество эпизодов
достигнет 713-ти, передает Об этом сообщали представители
американской телесети Fox.
Поклонников сериала ждут
более 40 новых серий. Таким образом "Симпсоны" смогут удержать мировой рекорд
среди многосерийных шоу, выходящих в прайм-тайм. Напомним, первая серия мультэпопеи была показана 19 апреля 1987 года. выпускаются компанией Gracie Films для кинокомпании 20th Century Fox.