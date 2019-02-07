Певица пояснила, почему девушкам не стоит возвращаться к экс-возлюбленным. Виктория Дайнеко дала понять, что и сама не дает второго шанса тем, с кем рассталась.

Певица пояснила, почемудевушкам не стоит возвращаться к экс-возлюбленным. Виктория Дайнекодала понять, что и сама не дает второго шанса тем, с кем рассталась.По мнению разведенной исполнительницы, возвращениек бывшему может стать поводом поставить самооценку на место, если толькопара рассталась по его инициативе. Дайнеко буквально раздавила своихбывших, заявив, что по прошествии времени редко хочется продолжать отношенияс экс-избранником.Певицауверена, что со временем люди не меняются. Она считает, что мужчина снова разочарует или предаст, если с ним возобновитьотношения. По словам Виктории , надо помнить, что несовместимостьникуда не исчезает. Она полагает, что прежний повод для расставания снова замаячит на горизонте, сообщает PeopleTalk.Многие поклонники звезды считают,что певице не хватает мужского внимания. Со своим мужем ДмитриемКлейманом Дайнеко рассталась два года назад из-за подозрений в изменах. Наруках у певицы осталась их дочь Лидия.Примечательно, что девушка вновь началамного времени проводить с бывшим возлюбленным, певцом Алексеем Воробьевым. Напомним,что начала встречаться с ним около восьми лет назад. Отношенияпродлились всего год.