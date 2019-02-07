Певица пояснила, почему
девушкам не стоит возвращаться к экс-возлюбленным. Виктория Дайнеко
дала понять, что и сама не дает второго шанса тем, с кем рассталась.
Певица пояснила, почему
девушкам не стоит возвращаться к экс-возлюбленным. Виктория Дайнеко
дала понять, что и сама не дает второго шанса тем, с кем рассталась.
По мнению разведенной исполнительницы, возвращение
к бывшему может стать поводом поставить самооценку на место, если только
пара рассталась по его инициативе. Дайнеко буквально раздавила своих
бывших, заявив, что по прошествии времени редко хочется продолжать отношения
с экс-избранником.
Певица
уверена, что со временем люди не меняются. Она считает, что мужчина снова разочарует или предаст, если с ним возобновить
отношения. По словам Виктории , надо помнить, что несовместимость
никуда не исчезает. Она полагает, что прежний повод для расставания снова замаячит на горизонте, сообщает PeopleTalk.
Многие поклонники звезды считают,
что певице не хватает мужского внимания. Со своим мужем Дмитрием
Клейманом Дайнеко рассталась два года назад из-за подозрений в изменах. На
руках у певицы осталась их дочь Лидия.
Примечательно, что девушка вновь начала
много времени проводить с бывшим возлюбленным, певцом Алексеем Воробьевым. Напомним,
что начала встречаться с ним около восьми лет назад. Отношения
продлились всего год.