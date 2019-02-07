Присяга нового члена конгресса стала потрясением для бразильских сенаторов. Вступающая в должность 44-летняя Ана Паула да Силва явилась на церемонию в красном платье с неимоверным декольте. Сначала оно было прикрыто пиджаком, но для произнесения клятвы Паулина освободилась от ненужного предмета туалета.

Присяга нового члена конгресса стала потрясением для бразильскихсенаторов. Вступающая в должность 44-летняяАна Паула да Силва явилась на церемонию в красном платье с неимовернымдекольте. Сначала оно было прикрыто пиджаком, но для произнесения клятвыПаулина освободилась от ненужного предмета туалета.Ана Паула да Силва – политик, зарекомендовавший себя случшей стороны, ее любит народ. Раньше Паулина занимала пост мэрамуниципалитета Бомбиньяс и успела дважды стать лучшей главой администрации вштате Санта-Катарина. Она входила в тройку самых эффективных мэров во всейБразилии, уделяла особое внимание образованию.После смелого демарша Аны Паулы ее поддержали многиепользователи Сети. Надо отметить, что и в конгрессе сенаторы-мужчины особогонедовольства поведением коллеги не выразили, а многие бросилисьфотографироваться с Паулиной.В Сети, правда, некоторые пользователи не могли пройти мимотакого зрелища. Они принялись активно обсуждать и выбор наряда.Не оценили наряд да Силвы и местные журналисты – ведь трансляция из конгресса шла в прямом эфире. Образ политика тут же назвали "фривольным" и "вульгарным", и недопустимым для деятеля такого уровня, пишет Spletnik.Однакои Паулина за словом в карман не полезла. "Мне нравится красиво одеваться, но не стоит связыватьэто с моей работой. Я не собираюсь менять свой образ жизни только потому, чтотеперь я депутат", – написала сенатор. Кроме того, она опубликовала фотографиюс перечислением своих карьерных достижений. Чем обсуждать внешний вид, не знаячеловека, лучше сначала изучить его биографию, порекомендовала Ана Паула злопыхателям.Кроме того, пояснила , она хотела привлечь внимание конгресса и общественности к проблемам женщин. По словам Паулины, таким образом она хотела выразить свою поддержку феминисткам.