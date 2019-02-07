Присяга нового члена конгресса стала потрясением для бразильских
сенаторов. Вступающая в должность 44-летняя
Ана Паула да Силва явилась на церемонию в красном платье с неимоверным
декольте. Сначала оно было прикрыто пиджаком, но для произнесения клятвы
Паулина освободилась от ненужного предмета туалета.
Присяга нового члена конгресса стала потрясением для бразильских
сенаторов. Вступающая в должность 44-летняя
Ана Паула да Силва явилась на церемонию в красном платье с неимоверным
декольте. Сначала оно было прикрыто пиджаком, но для произнесения клятвы
Паулина освободилась от ненужного предмета туалета.
Ана Паула да Силва – политик, зарекомендовавший себя с
лучшей стороны, ее любит народ. Раньше Паулина занимала пост мэра
муниципалитета Бомбиньяс и успела дважды стать лучшей главой администрации в
штате Санта-Катарина. Она входила в тройку самых эффективных мэров во всей
Бразилии, уделяла особое внимание образованию.
После смелого демарша Аны Паулы ее поддержали многие
пользователи Сети. Надо отметить, что и в конгрессе сенаторы-мужчины особого
недовольства поведением коллеги не выразили, а многие бросились
фотографироваться с Паулиной.
В Сети, правда, некоторые пользователи не могли пройти мимо
такого зрелища. Они принялись активно обсуждать и выбор наряда.Не оценили наряд да Силвы и местные журналисты – ведь трансляция из конгресса шла в прямом эфире. Образ политика тут же назвали "фривольным" и "вульгарным", и недопустимым для деятеля такого уровня, пишет Spletnik.
Однако
и Паулина за словом в карман не полезла. "Мне нравится красиво одеваться, но не стоит связывать
это с моей работой. Я не собираюсь менять свой образ жизни только потому, что
теперь я депутат", – написала сенатор. Кроме того, она опубликовала фотографию
с перечислением своих карьерных достижений. Чем обсуждать внешний вид, не зная
человека, лучше сначала изучить его биографию, порекомендовала Ана Паула злопыхателям.
Кроме того, пояснила , она хотела привлечь внимание конгресса и общественности к проблемам женщин. По словам Паулины, таким образом она хотела выразить свою поддержку феминисткам.