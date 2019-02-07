Злоумышленница требовала 3 млн рублей, угрожая тем, что выложит в Интернет фото и видеоматериалы интимного характера с участием заявительницы...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в вымогательстве крупной суммы денежных средств.В полицию поступило заявление от 26-летней женщины. Она сообщила, что ей на мобильный телефон поступило сообщение от малознакомой женщины. Она требовала 3 млн рублей, угрожая тем, что выложит в Интернет фото и видеоматериалы интимного характера с участием заявительницы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Страстном бульваре задержали подозреваемую – 34-летнюю женщину, проживающую в столице. Установлено, что потерпевшая ранее находилась в квартире злоумышленницы, в которой были скрытые камеры.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60