Мужчина и женщина нашли в подъезде жилого дома ключи от автомобиля «Шкода», которые потеряла их соседка. Воспользовавшись ими, злоумышленники проникли в салон автомобиля, завели его и уехали...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали 38-летнего мужчину и 32-летнюю женщину по подозрению в угоне транспортного средства стоимостью свыше миллиона рублей.В территориальный отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила об угоне автомашины.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников на Открытом шоссе.Полицейские установили, что мужчина и женщина нашли в подъезде жилого дома ключи от автомобиля «Шкода», которые потеряла их соседка. Воспользовавшись ими, злоумышленники проникли в салон автомобиля, завели его и уехали, а затем на Набережной Шитова бросили иномарку.Следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Автомобиль возвращён законному владельцу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73