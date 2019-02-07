В Сети распространяется пророчество известной болгарской провидицы Ванги. Целительница предсказала победу на очередных выборах президента Украины человека, не похожего на предыдущих глав государства. Многие усмотрели в этом скромном описании актера Владимира Зеленского.

Сети распространяется пророчество известной болгарской провидицы Ванги.Целительница предсказала победу на очередных выборах президента Украинычеловека, не похожего на предыдущих глав государства. Многие усмотрели вэтом скромном описании актера Владимира Зеленского.Пророчествогласит, что президентский пост займет "человек из народа", до этогоникогда не занимавший политических постов и не работавший нагосударственных должностях, но при этом пользующийся большойпопулярностью. Откровения провидицы опубликовало издание "Российскийдиалог".Многиеполагают, что юморист Владимир Зеленский идеально подходит подописание. Он очень популярен, никогда не занимался политикой и неработал на госслужбе.Будущийпрезидент пойдет на выборы с обещаниями, которые не смогли выполнитьпрежние главы государства, однако мира украинской земле это не принесет,пересказывают журналисты слова болгарской провидицы.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта. По подсчетам социологов,Владимир Зеленский с результатом в 19% возглавил рейтинг предвыборнойгонки. Его ближайшие соперники – бывший премьер-министр Юлия Тимошенко идействующий глава государства Петр Порошенко – набирают 18,2% и 15,1%голосов соответственно.Эксперты относительно шансов на победу не столь позитивны. Так, политолог Михаил Павливназвал две главных проблемы юмориста.Прежде всего, у него нетдостаточного числа сторонников в провинции, которые смогли бывоспрепятствовать фальсификациям. Другая неприятность – комика, какоказалось, не хотят поддерживать люди старшего поколения.Сейчасзанимается составлением предвыборной программы. Для этого онпопросил украинцев назвать пять главных проблем страны. Главным вопросомактер назвал окончание войны в Донбассе. В случае победы он готов вестипереговоры с Москвой.