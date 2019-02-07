В
Сети распространяется пророчество известной болгарской провидицы Ванги.
Целительница предсказала победу на очередных выборах президента Украины
человека, не похожего на предыдущих глав государства. Многие усмотрели в
этом скромном описании актера Владимира Зеленского.
В
Сети распространяется пророчество известной болгарской провидицы Ванги.
Целительница предсказала победу на очередных выборах президента Украины
человека, не похожего на предыдущих глав государства. Многие усмотрели в
этом скромном описании актера Владимира Зеленского.
Пророчество
гласит, что президентский пост займет "человек из народа", до этого
никогда не занимавший политических постов и не работавший на
государственных должностях, но при этом пользующийся большой
популярностью. Откровения провидицы опубликовало издание "Российский
диалог".
Многие
полагают, что юморист Владимир Зеленский идеально подходит под
описание. Он очень популярен, никогда не занимался политикой и не
работал на госслужбе.
Будущий
президент пойдет на выборы с обещаниями, которые не смогли выполнить
прежние главы государства, однако мира украинской земле это не принесет,
пересказывают журналисты слова болгарской провидицы.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. По подсчетам социологов,
Владимир Зеленский с результатом в 19% возглавил рейтинг предвыборной
гонки. Его ближайшие соперники – бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и
действующий глава государства Петр Порошенко – набирают 18,2% и 15,1%
голосов соответственно.
Эксперты относительно шансов на победу не столь позитивны. Так, политолог Михаил Павлив
назвал две главных проблемы юмориста.
Прежде всего, у него нет
достаточного числа сторонников в провинции, которые смогли бы
воспрепятствовать фальсификациям. Другая неприятность – комика, как
оказалось, не хотят поддерживать люди старшего поколения.
Сейчас
занимается составлением предвыборной программы. Для этого он
попросил украинцев назвать пять главных проблем страны. Главным вопросом
актер назвал окончание войны в Донбассе. В случае победы он готов вести
переговоры с Москвой.