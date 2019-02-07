Российский актер собирается покинуть Россию и переехать в
США. Об этом Алексей Панин рассказал подписчикам на своей странице в Instagram. Журналисты уже успели получить комментарий от самого артиста.
Российский актер собирается покинуть Россию и переехать в
США. Об этом Алексей Панин рассказал подписчикам на своей странице в Instagram. Журналисты уже успели получить комментарий от самого артиста.
В своем микроблоге актер опубликовал фотографию
американской визы. Снимок он сопроводил фразой на английском языке: "One way
ticket" ("Билет в один конец". – Прим.ред.). В комментарии к этом посту привел строчки из стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытая
Россия".
Многие пользователи предположили, что звезда всерьез решила покинуть страну навсегда. Наиболее внимательные подписчики заметили, что виза артиста
содержит пометку о том, что ее обладатель может находиться на территории Соединенных
Штатов лишь непродолжительное время.
Корреспондент телеканала позвонил актеру, чтобы узнать, почему он решил уехать из России. Вопросы репортера сильно рассердили мужчину. "Я не общаюсь с российскими журналистами. Это не уважать
себя. Извините, ради бога. Поэтому комментировать я вам ничего не буду.
Общаться с российскими журналистами – это себя не уважать! До свидания", -
передает слова звезды канал . В интервью другому журналисту ограничился еще более коротким комментарием. "Пожалуйста, отстаньте от меня!", – цитирует артиста агентство .