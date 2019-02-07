Российский актер собирается покинуть Россию и переехать в США. Об этом Алексей Панин рассказал подписчикам на своей странице в Instagram. Журналисты уже успели получить комментарий от самого артиста.

Российский актер собирается покинуть Россию и переехать вСША. Об этом Алексей Панин рассказал подписчикам на своей странице в Instagram. Журналисты уже успели получить комментарий от самого артиста.В своем микроблоге актер опубликовал фотографиюамериканской визы. Снимок он сопроводил фразой на английском языке: "One wayticket" ("Билет в один конец". – Прим.ред.). В комментарии к этом посту привел строчки из стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытаяРоссия".Многие пользователи предположили, что звезда всерьез решила покинуть страну навсегда. Наиболее внимательные подписчики заметили, что виза артистасодержит пометку о том, что ее обладатель может находиться на территории СоединенныхШтатов лишь непродолжительное время.Корреспондент телеканала позвонил актеру, чтобы узнать, почему он решил уехать из России. Вопросы репортера сильно рассердили мужчину. "Я не общаюсь с российскими журналистами. Это не уважатьсебя. Извините, ради бога. Поэтому комментировать я вам ничего не буду.Общаться с российскими журналистами – это себя не уважать! До свидания", -передает слова звезды канал . В интервью другому журналисту ограничился еще более коротким комментарием. "Пожалуйста, отстаньте от меня!", – цитирует артиста агентство .