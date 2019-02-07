Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных похвастался очередными переменами во внешности. Молодой мужчина выкрасил голову и бороду в ярко-розовый цвет.

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных похвасталсяочередными переменами во внешности. Молодой мужчина выкрасил голову и бороду вярко-розовый цвет.С недавних пор известно, что брак Дениса и его избранницыВиктории подошел к концу. Супруги прожили вместе всего два года. Судя по всему,проблемы в личной жизни и толкнули наследника популярной артистки к переменам.В личном Instagram Шальныхопубликовал в Stories короткое видео. Сын знаменитости сидит в кресле парикмахера, а еговолосы и борода оттенка фуксия. Судя по выражению лица Дениса, он крайнедоволен работой мастера.Еще недавно молодоймужчина рассказывал, что устал от излишнего внимания, особенно его достаетпресса. Он сильно огорчается, когда его называют фриком. "У меня довольноприятные черты лица, когда я не жирный, так что не нужно называть меня уродом.Очень обидно получается", – заметил он в соцсетях.Меж тем,интернет-обыватели не престают интересоваться личной жизнью Шальных. Тем болееего друзья подливают масла в огонь "сливая" подробности конфликта с женой. "Незнаю, что послужило детонатором, но слышала, что Вика заподозрила благоверногов измене. Недоверие, недопонимания – и вот к чему это все привело", –сообщила недавно журналистам приятельница Дениса и Виктории.Напомним, что недавно Елена Яковлева объясняла, почему вдруг ее сын изукрасил почти все свое тело татуировками. Артистка уверена, что таким образом наследник пытается выразить глубинные переживания.