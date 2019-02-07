Женщина находилась в гостях у потерпевшего. Уходя, злоумышленница упаковала шубу, принадлежащую дочери заявителя, в пакет и покинула квартиру...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники задержали 35-летнюю приезжую из ближнего зарубежья», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Сокольники обратился 60-летний мужчина. По словам потерпевшего, из его квартиры пропала норковая шуба стоимостью 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на Русаковской улице.Как было установлено, женщина находилась в гостях у потерпевшего. Уходя, злоумышленница упаковала шубу, принадлежащую дочери заявителя, в пакет и покинула квартиру.Следствием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Имущество изъято и возвращено законному владельцу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73