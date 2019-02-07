Злоумышленница работала няней у ребенка потерпевшей и, воспользовавшись отсутствием внимания хозяев, похитила принадлежащие им денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное задержали 41-летнюю приезжую, подозреваемую в краже.В ОМВД России по району Чертаново Южное поступило сообщение о краже. По словам заявительницы, в ее квартире были похищены денежные средства. Ущерб составил 705 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное задержали подозреваемую. Ею оказалась 41-летняя приезжая, у которой была обнаружена и изъята часть похищенных денежных средств.Как установили полицейские, злоумышленница работала няней у ребенка потерпевшей и, воспользовавшись отсутствием внимания хозяев, похитила принадлежащие им денежные средства. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22