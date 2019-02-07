Между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту несколько ударов предметом, похожим на нож...

«Сотрудники полиции УВД на ММ задержали 20-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в хулиганстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как установили сотрудники полиции, на платформе станции «Автозаводская» между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту несколько ударов предметом, похожим на нож.Подозреваемый был оперативно задержан стражами порядка, несущими службу на платформе, и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства.Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.Дознанием УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18