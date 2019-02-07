В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейскими были обнаружены и изъяты куски прессованного вещества растительного происхождения...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 28-летнего неработающего ранее судимого москвича по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.Подозреваемый был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий на Заречной улице. В ходе обыска по месту жительства полицейскими были обнаружены и изъяты куски прессованного вещества растительного происхождения, электронные весы, приспособление для курения, упаковочный материал.Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 100 граммов.Установлено, что наркотические средства злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта на территории округа в виде закладок.Следственным отделением ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93