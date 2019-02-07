В разгар рабочей недели звездные скандалы и не думают идти на спад. Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 февраля 2019 года.

В разгар рабочей недели звездные скандалы и не думают идти на спад. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 февраля 2019 года.Известный тележурналист Владимир Познер поддержал Ксению Собчак. За это блогер Лена Миро назвала его неумным, а гламурную ведущую призвала быть честной с мужем Максимом Виторганом.Владимир Познер прокомментировал шумиху, возникшую на фоне слухов, что Ксения Собчак изменяет мужу Максиму Виторгану с Константином Богомоловым. Лена Миро поставила под сомнение утверждения Познера. В частности, блогер не поняла, почему он считает, что мужчине общество измены прощает, а женщине – нет.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 февраля 2019 года, читайте в и специальных .