В 2019 году на музыкальный конкурс Евровидение поедет Сергей Лазарев. Вокалист представит нашу страну в Тель-Авиве.

В 2019 году на музыкальный конкурс "Евровидение" поедетСергей Лазарев. Вокалист представит нашу страну в Тель-Авиве.Об этом официально объявил телеканал "Россия".Примечательно, что слухи об этом распространяются в Сети уже около месяца, а тои более.Отметим, что в 2016 году Лазарев уже выступал от нашей страны на "Евровидении".В итоге Сергея бессовестно засудили. У певца был потрясающий номер и отличная песня. Зрителимоментально влюбились и поставили ему самые высокие оценки.А вот "компетентное"жюри оценило выступление артиста от России единицами и нулями, из-за чего Лазаревудосталось только третье место. Всем стало понятно, что на вокальный конкурс проникла политика, Сергей пострадал незаслуженно.После выяснилось, чтосреди судивших "Евровидение 2016" не было профессионалов. Вокал и постановкуартистов оценивали блогеры, швеи и офисные клерки. Ситуация не осталасьнезамеченной, разразился большой скандал, который, впрочем, ни к чему не привел.Теперь Лазарев вновь представит нашу страну на музыкальном "ринге". Возможно, прошлый печальный опыт поможет артисту правильно сориентироваться в закулисье"Евровидения". Как и в прошлый разподдерживать Сергея будет поп-король Филипп Киркоров, который подтянул за собойсвоих греческих сонграйтеров. Об этом сообщает .