В 2019 году на музыкальный конкурс Евровидение поедет
Сергей Лазарев. Вокалист представит нашу страну в Тель-Авиве.
В 2019 году на музыкальный конкурс "Евровидение" поедет
Сергей Лазарев. Вокалист представит нашу страну в Тель-Авиве.
Об этом официально объявил телеканал "Россия".
Примечательно, что слухи об этом распространяются в Сети уже около месяца, а то
и более.
Отметим, что в 2016 году Лазарев уже выступал от нашей страны на "Евровидении".
В итоге Сергея бессовестно засудили. У певца был потрясающий номер и отличная песня. Зрители
моментально влюбились и поставили ему самые высокие оценки.
А вот "компетентное"
жюри оценило выступление артиста от России единицами и нулями, из-за чего Лазареву
досталось только третье место. Всем стало понятно, что на вокальный конкурс проникла политика, Сергей пострадал незаслуженно.
После выяснилось, что
среди судивших "Евровидение 2016" не было профессионалов. Вокал и постановку
артистов оценивали блогеры, швеи и офисные клерки. Ситуация не осталась
незамеченной, разразился большой скандал, который, впрочем, ни к чему не привел.
Теперь Лазарев вновь представит нашу страну на музыкальном "ринге". Возможно, прошлый печальный опыт поможет артисту правильно сориентироваться в закулисье
"Евровидения". Как и в прошлый раз
поддерживать Сергея будет поп-король Филипп Киркоров, который подтянул за собой
своих греческих сонграйтеров. Об этом сообщает .