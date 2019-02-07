Известный продюсер и композитор порадовал поклонников его творчества новым снимком в Instagram. Максим Фадеев получился на нем не очень похожим на самого себя.

Известный продюсер и композитор порадовал поклонников его творчества новым снимком в Instagram. Максим Фадеев получился на нем не очень похожим на самого себя.С окладистой бородой, весь в черном, с суровым взглядом –таким предстал на фото продюсер. Пользователи соцсети не сразу его узнали."Цыганский барон", "На моджахеда похож", "Восточный мудрец!", "На среднеазиатского бая похож","Султан Сулейман", "На шиитских аятолл смахиваешь", – прокомментироваликадр фолловеры. А одна из поклонниц творчества и вовсе перепутала его сголливудским актером Леонардо ДиКаприо.Многие подписчики продюсераотметили, что он сильно похудел и порадовались за него. Оставили МаксимуФадееву пользователи соцсети и массу лестных комментариев и его творчестве.Как писали "Дни.ру", ранеепродюсер сообщил о проблемах со слухом. В своем недавнем посте в Instagram музыкант рассказал, что ему тяжеловыступать на сцене из-за слуховой травмы. "Вы, возможно, знаете, что я поюполностью оглушенный… Многие знают, что у меня была тяжелейшая слуховая травма,и я суммарно потерял одно ухо", – пояснилПо словампродюсера, теперь он"тренируется жить по-новому". Подготовка к каждому концерту сталазанимать у Максима Фадеева больше времени и усилий.