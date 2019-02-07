Известный продюсер и композитор порадовал поклонников его творчества новым снимком в Instagram. Максим Фадеев получился на нем не очень похожим на самого себя.
Известный продюсер и композитор порадовал поклонников его творчества новым снимком в Instagram. Максим Фадеев получился на нем не очень похожим на самого себя.
С окладистой бородой, весь в черном, с суровым взглядом –
таким предстал на фото продюсер. Пользователи соцсети не сразу его узнали.
"Цыганский барон", "На моджахеда похож", "Восточный мудрец!", "На среднеазиатского бая похож",
"Султан Сулейман", "На шиитских аятолл смахиваешь", – прокомментировали
кадр фолловеры. А одна из поклонниц творчества и вовсе перепутала его с
голливудским актером Леонардо ДиКаприо.
Многие подписчики продюсера
отметили, что он сильно похудел и порадовались за него. Оставили Максиму
Фадееву пользователи соцсети и массу лестных комментариев и его творчестве.
Как писали "Дни.ру", ранее
продюсер сообщил о проблемах со слухом. В своем недавнем посте в Instagram музыкант рассказал, что ему тяжело
выступать на сцене из-за слуховой травмы. "Вы, возможно, знаете, что я пою
полностью оглушенный… Многие знают, что у меня была тяжелейшая слуховая травма,
и я суммарно потерял одно ухо", – пояснил
По словам
продюсера, теперь он
"тренируется жить по-новому". Подготовка к каждому концерту стала
занимать у Максима Фадеева больше времени и усилий.