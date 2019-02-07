Конфликт артисток разгорелся после выступления Людмилы Поргиной на одной из телепрограмм. Вдова Николая Караченцова не скрывала своего возмущения поведением певицы Ольги Зарубиной. Меж тем, вокалистка не осталась в стороне и тоже нашлась с ответом.

Конфликт артисток разгорелся после выступления ЛюдмилыПоргиной на одной из телепрограмм. Вдова Николая Караченцова не скрывала своеговозмущения поведением певицы Ольги Зарубиной. Меж тем, вокалистка не осталась встороне и тоже нашлась с ответом.Поргина уверена, что Зарубина сама виновата в затянувшемсяконфликте с бывшим мужем певцом Александром Малининым. По мнению вдовыКараченкова, все проблемы от того, что Ольга лютой ненавистью ненавидит своегобывшего.Людмила Андреевна призвала певицу простить экс-супруга. "Меняпросто поразило, что у Зарубиной ненависть к бывшему мужу хранится долгие годы!Человек не может жить и хранить злость столько лет. Она сама признавалась, чтокопит ненависть. Зачем? Ведь это было давно", – рассуждает Поргина.Вдова народного артиста отметила, что постоянные скандалыотражаются на общей дочери Малинина и Зарубиной – Кире. Из-за родительскихспоров девушка находится в депрессивном состоянии.Поргина добавила, что Зарубина наплевательски относится кблизким. Ходят слухи, что Ольга недобросовестно следила за больной матерью отчего та скончалась.Сама Ольга Зарубина, услышав заявление вдовы Караченцоваотметила, что не ожидала он нее такой реакции. Певица вскользь заметила, что всегда уважала Поргину,несмотря на то что многие отзываются о ней крайне негативно.Также Ольга сообщила, что она не умеет копить злобу, онабыстро все прощает и забывает. Малинина она презирает как мужчину и как отцасвоей дочери. "Но презрение и ненависть – это разные вещи. Раздражение есть – яэтого не скрываю", – заметила она.Также вокалистка добавила, что инициатором конфликта всегдабыла семья Малинина. "Я удивляюсь Поргиной: не зная моих отношений с дочерью,она говорит, что Кира – несчастная девочка. Я никогда не бросала свою дочь. Этоединственное и самое дорогое, что есть в моей жизни", – накинулась на ЛюдмилуАндреевну певица. Об этом сообщает