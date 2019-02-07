Индивидуальный пенсионный капитал, который сформируют
россияне при новой системе начисления пенсии, будет принадлежать гражданину, а
не государству. ИПК можно будет наследовать, а также тратить на лечение тяжелых
заболеваний.
Индивидуальный пенсионный капитал, который сформируют
россияне при новой системе начисления пенсии, будет принадлежать гражданину, а
не государству. ИПК можно будет наследовать, а также тратить на лечение тяжелых
заболеваний.
Сроки внедрения новой пенсионной модели, разработанной Центробанком
и Минфином, неоднократно переносились. Ожидается, что система заработает в 2020
году. С этого времени часть будущей пенсии работник будет отчислять
самостоятельно. А уровень ставки он сможет регулировать и изменять.
Как пояснил уполномоченный по правам потребителей финансовых
услуг Юрий Воронин, до сих пор весь тариф целиком – и на страховую , и на
накопительную (до 2014 года) – вносил работодатель. Работник сейчас не платит
ни в Пенсионный фонд, ни в другие социальные фонды ни копейки, и на его зарплате
эти платежи никак не сказываются.
При новом порядке накопительный пенсионный взнос должен
будет платить работник из своего личного заработка. "Это, кстати, порядок,
принятый в большинстве стран мира, причем и в солидарной системе тоже. В Европе
нет ни одной страны, где платил бы только работодатель. Там делят тариф: часть
платит работодатель, часть – сам работник, обычно половина на половину, а
иногда работник даже больше", – рассказал Воронин в интервью "Российской
газете".
Омбудсмен подчеркнул, что новая система с обязательным
пенсионным страхованием не связана. И работник будет сам решать, будет ли
он ней участвовать – с тем, чтобы в
старости получить в дополнение к государственной страховой еще одну, негосударственную.
А главное – индивидуальный капитал является
собственностью работника, что дает ему определенные преимущества. Накопленный индивидуальный
пенсионный капитал будет переходить по наследству. Кроме того, его можно будет
тратить на лечение тяжелых заболеваний