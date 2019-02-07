Индивидуальный пенсионный капитал, который сформируют россияне при новой системе начисления пенсии, будет принадлежать гражданину, а не государству. ИПК можно будет наследовать, а также тратить на лечение тяжелых заболеваний.

Индивидуальный пенсионный капитал, который сформируютроссияне при новой системе начисления пенсии, будет принадлежать гражданину, ане государству. ИПК можно будет наследовать, а также тратить на лечение тяжелыхзаболеваний.Сроки внедрения новой пенсионной модели, разработанной Центробанкоми Минфином, неоднократно переносились. Ожидается, что система заработает в 2020году. С этого времени часть будущей пенсии работник будет отчислятьсамостоятельно. А уровень ставки он сможет регулировать и изменять.Как пояснил уполномоченный по правам потребителей финансовыхуслуг Юрий Воронин, до сих пор весь тариф целиком – и на страховую , и нанакопительную (до 2014 года) – вносил работодатель. Работник сейчас не платитни в Пенсионный фонд, ни в другие социальные фонды ни копейки, и на его зарплатеэти платежи никак не сказываются.При новом порядке накопительный пенсионный взнос долженбудет платить работник из своего личного заработка. "Это, кстати, порядок,принятый в большинстве стран мира, причем и в солидарной системе тоже. В Европенет ни одной страны, где платил бы только работодатель. Там делят тариф: частьплатит работодатель, часть – сам работник, обычно половина на половину, аиногда работник даже больше", – рассказал Воронин в интервью "Российскойгазете".Омбудсмен подчеркнул, что новая система с обязательнымпенсионным страхованием не связана. И работник будет сам решать, будет лион ней участвовать – с тем, чтобы встарости получить в дополнение к государственной страховой еще одну, негосударственную.А главное – индивидуальный капитал являетсясобственностью работника, что дает ему определенные преимущества. Накопленный индивидуальныйпенсионный капитал будет переходить по наследству. Кроме того, его можно будеттратить на лечение тяжелых заболеваний