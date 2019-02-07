Провокация в Керченском проливе имеет все шансы повториться. Украинское руководство во главе с Петром Порошенко, как и в прошлый раз, постарается использовать ее в собственных целях. По мнению экспертов, очередной поход украинских кораблей к Крымскому мосту может произойти в первой половине апреля.

Провокацияв Керченском проливе имеет все шансы повториться. Украинскоеруководство во главе с Петром Порошенко, как и в прошлый раз,постарается использовать ее в собственных целях. По мнению экспертов,очередной "поход" украинских кораблей к Крымскому мосту может произойти впервой половине апреля.О дате новой провокации Порошенко рассказал политолог из Крыма Иван Мезюхо.Он предположил, что это произойдет во время второго тура президентскихвыборов на Украине -2019. Первый тур пройдет 31 марта, если победительне определится, то в первой половине апреля будет проведено повторноеголосование.РанееПорошенко фактически подтвердил, что Украина готовит новую инцидент вКерченском проливе. Корабли "точно пойдут", сказал лидер Незалежной в эфире телеканала ICTV. По его словам, на борту могут быть эксперты ОБСЕ и журналисты.Москве о намерениях Порошенко и возможной дате новой провокации вкурсе. Глава российского МИДа Сергей Лавров не исключил, что корабли кКрымскому мосту Украина направит в день выборов. "Это задумывается длятого, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателянакануне голосования", – сказал глава внешнеполитического ведомства.Напрезидентский пост претендуют 30 кандидатов. Помимо, этобывший премьер-министр Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, глава"Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и другие политики.Эксперты полагают, что основная борьба развернется между Порошенко,Тимошенко и Зеленским.Напомним, в конце ноября после провокации украинских военно-морских сил в Керченском проливе в юго-восточных областях Незалежной было введено военное положение на месяц. 26 декабря президент Петр отменил особый режим.