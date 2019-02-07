Провокация
в Керченском проливе имеет все шансы повториться. Украинское
руководство во главе с Петром Порошенко, как и в прошлый раз,
постарается использовать ее в собственных целях. По мнению экспертов,
очередной поход украинских кораблей к Крымскому мосту может произойти в
первой половине апреля.
Провокация
в Керченском проливе имеет все шансы повториться. Украинское
руководство во главе с Петром Порошенко, как и в прошлый раз,
постарается использовать ее в собственных целях. По мнению экспертов,
очередной "поход" украинских кораблей к Крымскому мосту может произойти в
первой половине апреля.
О дате новой провокации Порошенко рассказал политолог из Крыма Иван Мезюхо.
Он предположил, что это произойдет во время второго тура президентских
выборов на Украине -2019. Первый тур пройдет 31 марта, если победитель
не определится, то в первой половине апреля будет проведено повторное
голосование.
Ранее
Порошенко фактически подтвердил, что Украина готовит новую инцидент в
Керченском проливе. Корабли "точно пойдут", сказал лидер Незалежной в эфире телеканала ICTV. По его словам, на борту могут быть эксперты ОБСЕ и журналисты.
В
Москве о намерениях Порошенко и возможной дате новой провокации в
курсе. Глава российского МИДа Сергей Лавров не исключил, что корабли к
Крымскому мосту Украина направит в день выборов. "Это задумывается для
того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя
накануне голосования", – сказал глава внешнеполитического ведомства.
На
президентский пост претендуют 30 кандидатов. Помимо, это
бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, глава
"Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и другие политики.
Эксперты полагают, что основная борьба развернется между Порошенко,
Тимошенко и Зеленским.
Напомним, в конце ноября после провокации украинских военно-морских сил в Керченском проливе в юго-восточных областях Незалежной было введено военное положение на месяц. 26 декабря президент Петр отменил особый режим.