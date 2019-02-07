Российский актер Алексей Панин рассказал своим подписчикам в Instagram, что собирается переехать в Соединенные Штаты. Новость прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Российский актер Алексей Панин рассказал своим подписчикам в Instagram, что собирается переехать в Соединенные Штаты. Новость прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.К заявлению артиста чиновник отнесся с юмором. По словам Вадима Манукяна, россияне будут искренне жалеть о том, что такой выдающий актер решил навсегда покинуть страну. Он уверен, что удастся построить успешную карьеру в Голливуде и даже получить престижную награду "Оскар". Весь мир "будет рукоплескать" новой звезде."Как жемы без него теперь, на кого он нас покинул, горе-то какое. Мы же за ним будемтак скучать, пока его там на сувениры будут голливудские режиссеры разбирать. Амы тут его успехам будем радоваться. Ему надо срочно сниматься в голливудскомблокбастере и "Оскар" в кармане. Такой актерище в США едет с "билетом в одинконец", – поделился своим мнением чиновник в интервью корреспонденту "Дни.ру".Член экспертного совета также в шутку предположил, что актер может стать новым ведущим престижной премии и покорит американских зрителей очередным эпатажным перфомансом. "Того и гляди, еще и "Оскар" пригласят вести. Там какраз некому этим заняться, а тут такая редкая удача, в городе. Если он нацеремонии свой знаменитый перфоманс повторит, то его там примут как родного.Пусть летит", – заключил он.Напомним, недавно актер опубликовал фотографию американской визы в своем Instagram. Снимок он сопроводил фразой на английском языке: "One way ticket" ("Билет в один конец"), а в комментариях привел строчки из стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия". Многие пользователи предположили, что артист всерьез решил покинуть страну навсегда.